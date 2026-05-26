Удар по Старобельску: как скрывают последствия попадания на ВОТ Луганской области, — расследователи

Во время удара по Старобельску пострадали здания двух учебных заведений, говорится в расследовании украинского медиа "Реальная газета". Одно здание постоянно фигурирует на фото пропагандистов Российской Федерации, другое же не показывают и прячут от СМИ. Расследователи рассказали, что произошло в населенном пункте в 100 км от фронта: установили имена на самом деле погибших людей и опровергли серию фейков.

Редакция решила установить детали событий в Старобельске, поскольку заметила, что в сети не анализируют инцидент, а высмеивают и закрывают глаза, говорится в материале, который появился 26 мая. Из-за попадания дронов на временно оккупированных территориях погибло около 20 человек: установили их имена и отсеяли фейки, которые заполонили сеть. В частности, распространялись фейковые фото с портала Pinterest и ИИ, поддельные списки и приказы. Волна сообщений появилась в Telegram и на других ресурсах сразу после удара и, ко всему, активно действовала РФ, пригласив в Старобельск "прирученные" медиа. Расследователи разобрались с ситуацией, поскольку были погибшие, и они не хотели, чтобы украинцы реагировали так же, как россияне на Бучу, говорится в статье.

Удар по Старобельску — детали

Погибшие в Старобельске

В статье говорится о том, что есть настоящие списки погибших — 18 девушек и трое юношей. О том, что это реальные люди, говорят сообщения на их страницах в запрещенной социальной сети. Под последними сообщениями — слова скорби от семей и друзей. Кроме того, росСМИ публиковали видео выживших: это также реальные люди. В первые часы после удара в сети появились кадры с разрушениями внутри здания и криками раненых. Также отмечается, что впоследствии представитель оккупационной власти "ЛНР" Леонид Пасечник запретил публикацию новых кадров: причина не известна.

События в Старобельске 22 мая

Медиа написало, что от удара по Старобельску получили повреждения два здания. Первая точка — общежитие Старобельского колледжа так называемого "Луганского государственного педагогического университета". Это современное пятиэтажное здание, и именно отсюда поступило наибольшее количество фото и видео и именно оно фигурирует на всех видео пропагандистских медиа. В то же время, рядом вторая точка — Старобельский профессиональный колледж: это старое здание, которое полностью разрушило, но о нем в росСМИ молчат. Кроме того, территорию окружили военные и не подпускают посторонних и медиа. Адрес обоих зданий — площадь Гоголя, 1. Оба учебных заведения активно работали, но профколледж почему-то перестал вести соцсети с 2025 года, говорится в статье. Кроме того, ночью горело в еще нескольких точках: горело в районе "Нибулона".

Расследователи опровергли фейк о размещении военных 88-й мотострелковой бригады на территории колледжа. Они проанализировали скрины документа с соответствующим приказом, и заметили признаки подделки: не верные формулировки, даты и подписи.

Медиа о Старобельске

После событий в Старобельске начали активно работать росСМИ и российская пропаганда, отмечается в материале. В частности, были публичные под камеру возложения цветов, скорбные выступления, флешмобы. Кроме того, манипулировали эмоциями — давили на то, что погибли "девушки", "дети". При этом речь шла о людях в возрасте 18+, то есть явно не детях, написало медиа. Ко всему, каждые такие заявления соседствовали с призывами уничтожить Украину и украинцев. На место событий пригласили "журналистов западных СМИ": Чей Боуз из ирланского филиала RT, Саад Халаф из Al Arabiya, итальянец Джованни Пиньи (который живет в России) и Лу Юйгуан из медиа, связанного с КНР.

Журналисты "Реальная газета" далее проанализировали публикации из украинских пабликов, в которых прошли путь от того, что жертв не было до заявлений, что они "сами виноваты". Также заметили волну поддельных или обрезанных скриншотов, которые искажали реальные события.

"Готовность отказывать в человеческом достоинстве жителям оккупированных территорий — это не патриотизм. Это воспроизведение логики, против которой Украина воюет", — подытожило медиа.

"Реальная газета" — украинское издание, которое с июля 2014 года пишет о событиях в Луганской области и в Украине. На портале — информация о российско-украинской войне: о событиях на фронте и ВОТ. Главный редактор — журналист Андрей Дихтяренко, который после начала вторжения стал ведущим телемарафона.

Что произошло после удара по Старобельску

22 мая президент РФ Владимир Путин высказался относительно удара по Старобельску, который провели ВСУ. По словам главы Кремля, погибли шесть человек, еще 15 пропали без вести, а около 40 получили ранения. Путин заявил, что поручил Минобороны РФ "предоставить предложения", чтобы отомстить Украине за воздушную атаку.

После этого появилось заявление Генштаба ВСУ относительно событий в Старобельске. Командование заявило, что Украина бьет только по военным целям. Одной из целей в Старобельске был штаб подразделения ВС РФ "Рубикон", который запускает дроны по украинским позициям.

Заметим, следующий массированный комбинированный удар РФ по украинцам состоялся через полтора суток, в ночь на 24 мая: летело 650 дронов, 50 ракет различных типов, в том числе — авиаракеты, "Искандеры", "Калибры", "Орешник". При этом медиа Le Monde рассказало, что на самом деле такой удар не готовится в течение 1-2 дней. Выяснилось, что сначала россияне должны месяц накапливать БпЛА различных типов, а в течение месяца — собирать ракеты для залпа. Кроме того, непосредственная подготовка требует еще одной недели: собирают экипажи для пуска дронов, перемещают и заряжают самолеты и пусковые. Ко всему, аналитики Института изучения войны уточнили, что приказ на подготовку к удару отдается лично Путиным

