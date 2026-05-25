Подготовка к новому удару РФ: как разведки узнают о приближении атаки, — Le Monde

Российская Федерация увеличила частоту и силу ударов по Украине благодаря росту темпов производства ракет и дронов, рассказало французское медиа Le Monde. Налет дронов РФ назвали "цунами", которое 3-4 раза в месяц сконцентрировано выливается на определенные украинские города. Разведка имеет возможность спрогнозировать, когда именно произойдет удар. Как спецслужбы Украины и Запада узнают о подготовке к атаке и за сколько дней появляется предупреждение?

Атака 24 мая длилась четыре часа, с 1 по 5 ч, но планирование заняло у РФ ощутимый отрезок времени, и это видит разведка, говорится в статье. Материально-техническое обеспечение попадает в поле зрения спецслужб: это в основном разведка США, но часть работы выполняют украинцы.

Чтобы устроить удар по Украине, россияне перемещают заметные силы, каждая из которых отвечает за свой участок атаки. Речь идет о сотнях экипажей БпЛА, стратегической авиации (отвечает за пуски ракет Х-101 и "Кинжал"), флоте в Черном море и на Каспии (ракеты "Калибр)", ракетно-артиллерийских войсках (ОТРК "Искандер-М", ОТРК "Искандер-К"). Кроме того, если россияне привлекают ракету "Орешник", то начинается активность в ракетных войсках. Благодаря этой длительной и масштабной подготовке, разведка заблаговременно узнает о новом ударе РФ по Украине и может предупредить минимум за неделю. По словам представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, первые признаки проявляются по активности стратегической авиации на аэродромах. Сначала привозят ракеты, затем их загружают на бомбардировщики, далее самолеты переводят из точек базирования на 5-6 аэродромов, с которых они взлетят в день атаки.

Відео дня

"Эти операции, естественно, занимают часы или даже дни", — сказал Игнат.

В статье привели данные об ударе 13-14 апреля. Как пояснил военный из подразделения ПВО Руслан, об атаке узнали за неделю, а масштабы стали понятны после развертывания самолетов и кораблей — за три дня. Отмечается, что приказ об ударе по Украине отдает лично президент РФ Владимир Путин, далее он спускается в генштаб ВС РФ и в различные роды войск. Военно-политический обозреватель Александр Коваленко уточнил, что интенсивность ударов зависит от производственных возможностей ВПК РФ.

"Это объясняется не просто планированием [координаты, маршруты, полеты], но и конституцией арсенала, их загрузкой, подготовкой транспортеров и пусковых установок. Это процесс, зависящий от производственных мощностей", — пояснил собеседник Le Monde.

Эксперт пояснил, что планирование и накопление основных ресурсов для удара может занять неделю. Для получения 500 дронов "Гербера" нужно, чтобы заводы неделю производили "плюс" 70 БпЛА сверх "нормы". "Норма" — это 150-200 БпЛА для традиционных ежедневных "нужд", говорится в статье.

"С ракетной стороны российские заводы ежедневно выпускают примерно одну ракету 3М14 "Калибр", от 2 до 3 ракет Х-101 и от 2 до 3 баллистических ракет 9М723 "Искандер", — написало французское медиа.

Обстрелы Украины — детали

Отметим, Фокус писал о двух массированных ударах по Украине, которые состоялись в мае 2026 года.

Первая атака состоялась 13-14 апреля и длилась около суток. Согласно данным президента Владимира Зеленского, россияне в течение суток использовали около 1500 средств поражения, среди них — более тысячи дронов различных типов, а остальные — ракеты (баллистические и крылатые).

Второй удар состоялся в ночь на 24 мая. Воздушные силы сообщили, что ВС РФ запустили 650 дронов и 50 ракет. В Киеве произошли прилеты на 300 объектах: погибли два человека (данные уточняются, потому что завалы еще разбирают), сотни раненых. Под ударом также оказался город Белая Церковь. Воздушное командование подтвердило, что россияне использовали баллистическую ракету средней дальности "Орешник".

Между тем аналитики портала DeepState исследовали темпы производства и накопления запасов дронов ВС РФ и объяснили, как можно спрогнозировать новый удар. В частности, сказали следить за интенсивностью воздушных атак в течение определенного периода: если она аномально низкая, то через 1-2 недели будет новый мощный удар.

Напоминаем, 25 мая в сети рассказали о том, что РФ могли запустить две ракеты "Орешник" по Украине 24 мая: одна достала до Белой Церкви, а вторая упала на полпути.