Удар 1500 дронов за сутки: как РФ собрала такое количество БпЛА и когда повторит атаку, — DE

В мае Вооруженные силы Российской Федерации изменили силу ударов по Украине, и поэтому появился "ударный кулак" в 1400 дронов, говорится в материале профильного портала Defense Express. Россияне последовательно наращивали производство беспилотников и интенсивность атак. Пауза продолжительностью в 12 дней дала возможность собрать достаточно резервов. В каком темпе работают производственные цеха и пусковые установки ВС РФ в 2026 году и когда может состояться новая массированная воздушная атака с тысячей целей?

С января по апрель 2026 года россияне в среднем запускали по украинцам 140-90 беспилотников различных типов, отметили аналитики DE. В апреле произошел внезапный рост почти на 20%, а в мае — стремительный спад до предыдущего уровня. При этом РФ каким-то образом собрала 1400 беспилотников для атаки на Украину, которая длилась целые сутки. В статье исследовали российские атаки и объяснили, что может идти речь об особой тактике накопления резервов для масштабного удара.

Аналитики посчитали среднемесячное количество дронов, которые ВС РФ запускали с января по апрель 2026 года. После этого сравнили это число со средним количеством дронов за первые две недели мая (условно, 12 дней). Выяснилось, что в течение этих 12-13 дней темпы ударов были на треть меньше, чем должны были бы быть. По оценке DE, это может означать, что россияне в течение этого времени экономили беспилотники и накапливали резерв. В итоге это накопление вылилось в сверхмасштабную атаку 13-14 мая с 1400 БпЛА [согласно данным президента Зеленского — 1560, ред.]. Заметим, если учесть такие оценки, то следующий такой же масштабный удар может состояться через следующие 12-13 дней (при условии, если темпы промежуточных атак будут меньше, чем раньше).

Обстрелы Украины — статистика ударов РФ с января по май 2026 года Фото: Фокус

В материале тем временем уточняется, что не известно, может ли РФ и дальше держать темп ударов по Украине на уровне 280 БпЛА ежедневно в течение месяца (в среднем). В то же время, они напомнили, что Кремль использует еще и ракеты. Указывается, что россияне вполне могут ударить "Калибрами" и "Искандерами", и при этом рядом вполне может лететь меньшее количество БпЛА.

Обстрел Украины — детали удара 13-14 мая

Отметим, Воздушные силы ВСУ утром 14 мая рассказали о средствах поражения, которые ВС РФ использовали для удара по Украине. Выяснилось, что россияне ударили дронами разных типов — от "Шахедов", "Гербер", "Гераней", "Италмас" до "Бандеролей" и "Пародий". С 18 часов 13 мая по 8 часов 14 мая летело 675 БпЛА (и еще 56 ракет разных типов — от баллистических до крылатых). Тем временем военные администрации и мониторинговые каналы сообщили о взрывах в Киеве, Кременчуге, Одессе. Утром стало известно о разрушении подъезда в многоэтажке в Дарницком районе столицы. Согласно предварительным данным, погибли пять человек, а еще 20 считаются пропавшими без вести.

Между тем атака РФ началась еще утром и днем 13 мая. Взрывы прогремели в центре Луцка. На видео кадрами попадания фигурировал российский "Шахед", который ударил по нежилой застройке. Кроме того, под ударом оказалось Ровно. Согласно данным Ровенской ОГА, произошло попадание по жилому дому, три человека погибли.

Напоминаем, утром 14 мая представитель Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, чем отличалась массированная атака ВС РФ 13-14 мая.