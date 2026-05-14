До пяти возросло количество погибших в Киеве: какие последствия атаки РФ на 20 областей (обновление)

В Дарницком районе Киева из-под завалов вытащили третьего погибшего человека, сообщила Государственная служба чрезвычайных ситуаций. В то же время в течение круглосуточной атаки Вооруженных сил Российской Федерации погибло около 10 украинцев. Количество жертв может возрасти, поскольку спасатели еще работают в точках удара. Какие области попали под обстрел — первый массированный комбинированный удар с конца апреля 2026 года? Обновление: впоследствии данные по Киеву уточнили — речь идет о пяти жертвах РФ.

На месте попадания по девятиэтажке в Киеве удалось спасти 29 граждан, говорится в сообщении ГСЧС на странице Facebook. Также спасатели уточнили, что данные обновляются, поскольку они все еще разбирают руины. Глава Киевской ГВА Тимур Ткаченко сообщил, что в столице пострадало около 33 человека, среди них — одномесячный ребенок, который отравился угарным газом. По Украине погибло до 10 человек: кроме трех человек в Киеве, столько же в Ровно, данные уточняются. Фокус собрал информацию о последствиях массированного обстрела 13-14 мая.

Информация о новой жертве ВС РФ появилась около 11 часов 14 мая. Пресс-служба ГСЧС опубликовала серию фото с места разборки завалов в Дарницком районе Киева. Видим группу спасателей с носилками, которые выносят погибшего человека. Вокруг — куча обломков, которая осталась от подъезда из 18 квартир девятиэтажки.

Обновление. В 12:57 глава Киевской ГВА Тимур Ткаченко сообщил, что погибли пять человек.

"К сожалению, количество жертв растет. Спасатели деблокировали из-под завалов тело погибшего человека. Таким образом, количество жертв возросло до 5", — написал чиновник в Telegram.

Обстрел Украины — детали удара 14 мая

Областные военные администрации и местные власти рассказали о последствиях российского удара 13-14 мая. Основными целями РФ были объекты энергетики и транспорт, показывают итоги комбинированной атаки.

Запад. Во Львовской области россияне атаковали объекты энергетики и промышленные предприятия, в Закарпатской — критическую инфраструктуру и жилые дома, в Волынской — удар по нежилому дому в центре Луцка и по машине и дому возле инфраструктурного объекта в Ковеле. Фокус писал о событии в Луцке: местные жители опубликовали кадры удара: на видео попали десятки людей, которые пытались спрятаться от атаки "Шахеда".

Кроме того, в Ровенской области ВС РФ атаковали гражданскую и критическую инфраструктуру, а в Ивано-Франковской — произошел удар по административному и жилому зданию.

Центр. В Киеве и Киевской области, как сообщили в ГСЧС и ОГА, погибли три человека и еще 33 пострадали. Кроме жилого дома в Дарницком районе, обломки упали в соседних районах столицы: среди прочего, загорелась АЗС — пожар потушили. На Киевщине — разрушения в шести районах, сообщил глава ОГА Николай Калашник.

Винницкая область — как сообщила глава ОГА Наталья Заболотная, российский удар пришелся на частных дом в одном из населенных пунктов. На фото с места событий — одноэтажная постройка, у которой повреждена крыша, и соседнее вытянутое одноэтажное здание с выбитыми окнами. Также уточняется, что над областью пролетело 80 дронов РФ, с которыми справились подразделения ПВО.

Полтавская область — россияне целились по Кременчугскому НПЗ: жители слышали взрывы во время воздушного удара ВС РФ. Согласно данным ОВА, есть повреждения неуказанного предприятия, электроподстанции, оборудования, складов, машин и жилых домов. Между тем в Черкасской области удар РФ выбил окна в домах и разбил машины, а в Днепропетровской — кроме многоквартирной и частной застройки, пострадало предприятие, газопровод, АЗС и машины

Север. В Сумской и Черниговской областях удар РФ повредил дома (частные, многоквартирные, хозяйственные), также пострадали объекты инфраструктуры и машины. Житомирская область — россияне атаковали транспортную инфраструктуру. На видео с места событий фигурировал дрон РФ, который врезался в районе железнодорожного вокзала в одном из населенных пунктов.

Юг. В Одесской области средства поражения РФ попали по портовой инфраструктуре, сообщили в ОГА. Кроме того, повреждены дома, склады, вспомогательные сооружения. В Николаевской области "досталось" зданиям в Первомайском районе. Запорожская область — российский удар пришелся на инфраструктурный объект, также повреждены дома.

Восток. Харьковская область — россияне атаковали дома, железную дорогу, объект энергетики, предприятия, сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

Между тем Воздушные силы сообщили, что с 18 ч 13 мая по 8 ч 14 мая отбили атаку 731 цели во время удара ВС РФ, из них 675 дронов различных типов и 56 ракет. Результаты работы ПВО: сбили 652 дрона (эффективность 96,5%) и 41 ракету (73,2%) — суммарная эффективность 94,8%. Результаты обезвреживания по типам ракет — "минус" 12 баллистических из 18 запущенных (66,6%), "минус" 29 крылатых Х-101 из 35 запущенных (82,8%), ноль из трех "Кинжалов".

Отметим, во время удара РФ 13-14 мая в Киеве и Киевской области как раз находились репортеры медиа Business Insider. В материале, посвященном ночной атаке россиян, журналисты описали ночь, которую вместе с киевлянами провели на подземной парковке.

Напоминаем, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массированный удар ВС РФ, который произошел 13-14 мая, и рассказал о количестве запущенных дронов и последствиях в регионах.