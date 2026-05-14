Горела АЗС: в Киеве возросло количество пострадавших, есть проблемы с водой, — Кличко (фото)

В Киеве возросло количество пострадавших из-за ночной атаки ракет и дронов Вооруженных сил Российской Федерации, говорится в заявлении городского головы Виталия Кличко. На видео с места событий — руины подъезда из 18 квартир и спасатели, которые пытаются вытащить людей из-под завалов. Из другого района столицы — кадры заправки, которая едва не взорвалась и выгорела дотла.

Из-за атаки ВС РФ с ночь на 14 мая в Киеве пострадали 32 человека, написал Кличко в Telegram-канале. Среди них — одномесячный младенец. Мэр уточнил, что 20 человек находятся в больнице. Также уточняется, что в городе наблюдаются перебои с водоснабжением.

Кличко с 7 утра опубликовал несколько сообщений об ударе РФ по Киеву. Среди прочего, показал руины многоэтажки в Дарницком районе, полуразрушенной атакой россиян. Мэр сообщил, что по состоянию на 7:48 из-под обломков строительных конструкций вытащили 11 человек. Согласно предварительным данным, на то время было известно об одном погибшем.

"Продолжается спасательно-поисковая операция. Спасатели продолжают разбирать завалы, под которыми могут быть люди", — указано в сообщении.

Между тем медиа "Обозреватель" опубликовало серию фото с места событий, вероятно, в Дарницком районе: видим выгоревшую АЗС. В материале также отмечается, что из-за пожара едва не взорвались резервуары с горючим.

Атака на Киев — последствия пожара на АЗС, 14 мая Фото: Обозреватель

Обновление. Медиа "Киев24" сообщило, что из-под завалов дома в Дарницком районе вытащили еще одного пострадавшего. На видео показали, как группа спасателей несет носилки: не известно, человек жив или нет.

Атака на Киев — детали удара РФ 14 мая

Фокус писал о ходе атаки ВС РФ, во время которой значительная часть средств поражения летела именно на Киев. Инфографика, созданная на основе данных Воздушных сил и мониторинговых каналов, показывает, что на столицу летело большинство "Шахедов", а также баллистические и крылатые ракеты.

Атака на Киев — траектория ракет и дронов РФ 14 мая Фото: Telegram

Ракетная атака россиян началась около полуночи 14 мая. Сначала состоялось несколько пусков ракет "Кинжал", которые стартовали с МиГ-31, затем полетели крылатые ракеты с Ту-95, информировало воздушное командование. Около 3-4 часов в Киеве прозвучали первые взрывы из-за налета ракет: стало известно о разрушении дома, у которого обвалился целый подъезд. Впоследствии военная администрация сообщила детали ночной атаки РФ. Выяснилось, что из-за атаки РФ на Киев пострадала половина районов. В Дарницком районе — разрушение дома, в Оболонском — сгорела АЗС и падение обломков на 25-этажный недострой, в Голосеевском — возгорание из-за падения обломков на бизнес-центр, в Днепровском — горели машины.

Глава Киевской ОГА Тимур Ткаченко, в свою очередь, уточнил, что от атаки РФ пострадало шесть районов: Бучанский, Обуховский, Броварской, Бориспольский, Фастовский, Белоцерковский. Ориентировочное количество пострадавших — семь человек (по состоянию на 7 часов 14 мая).

Напоминаем, накануне президент Владимир Зеленский и ГУР Минобороны предупреждали о массированной атаке ВС РФ: в то время уже взрывалось в Луцке и Ровно из-за атаки "Шахедов".