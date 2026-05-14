Горіла АЗС: у Києві зросла кількість постраждалих, є проблеми з водою, — Кличко (фото)

У Києві зросла кількість постраждалих через нічну атаку ракет та дронів Збройних сил Російської Федерації, ідеться у заяві міського голови Віталія Кличка. На відео з місця подій — руїни під'їзду з 18 квартир та рятувальники, які намагаються витягнути людей з-під завалів. З іншого району столиці — кадри заправки, яка ледь не вибухнула та вигоріла вщент.

Через атаку ЗС РФ з ніч на 14 травня у Києві постраждало 32 людини, написав Кличко у Telegram-каналі. Серед них — одномісячне немовля. Мер уточнив, що 20 людей перебувають у лікарні. Також уточнюється, що у місті спостерігаються перебої з водопостачанням.

Кличко з 7 ранку опублікував кілька дописів про удар РФ по Києву. Серед іншого, показав руїни багатоповерхівки у Дарницькому районі, напівзруйнованої атакою росіян. Мер повідомив, що станом на 7:48 з-під уламків будівельних конструкцій витягнули 11 людей. Згідно з попередніми даними, на той час було відомо про одного загиблого.

"Триває рятувально-пошукова операція. Рятувальники продовжують розбирати завали, під якими можуть бути люди", — ідеться у дописі.

Тим часом медіа "Обозрєватель" опублікувало серію фото з місця подій, ймовірно, з Дарницького району: бачимо вигорілу АЗС. У матеріалі також зауважується, що через пожежу ледь не вибухнули резервуари з пальним.

Атака на Київ — наслідки пожежі на АЗС, 14 травня Фото: Обозреватель

Оновлення. Медіа "Київ24" повідомило, що з-під завалів будинку в Дарницькому районі витягнули ще одного постраждалого. На відео показали, як група рятувальників несе ноші: не відомо, людина жива чи ні.

Атака на Київ — деталі удару РФ 14 травня

Фокус писав про перебіг атаки ЗС РФ, під час якої значна частина засобів ураження летіла саме на Київ. Інфографіка, створена на основі даних Повітряних сил та моніторингових каналів, показує, що на столицю летіла більшість "Шахедів", і також балістичні та крилаті ракети.

Атака на Київ — траєкторія ракет та дронів РФ 14 травня Фото: Telegram

Ракетна атака росіян почалась близько опівночі 14 травня. Спершу відбулось кілька пусків ракет "Кинджал", які стартували з МіГ-31, потім полетіли крилаті ракети з Ту-95, інформувало повітряне командування. Близько 3-4 год у Києві пролунали перші вибухи через наліт ракет: стало відомо про руйнування будинку, у якого обвалився цілий під'їзд. Згодом військова адміністрація повідомила деталі нічної атаки РФ. З'ясувалось, що через атаку РФ на Київ постраждала половина районів. У Дарницькому районі — руйнування будинку, в Оболонському — згоріла АЗС та падіння уламків на 25-поверхову недобудову, у Голосіївському — займання через падіння уламків на бізнес-центр, у Дніпровському — горіли машини.

Глава Київської ОВА Тимур Ткаченко, своєю чергою, уточнив, що від атаки РФ постраждало шість районів: Бучанський, Обухівський, Броварський, Бориспільський, Фастівський, Білоцерківський. Орієнтовна кількість постраждалих — семеро осіб (станом на 7 год 14 травня).

Нагадуємо, напередодні президент Володимир Зеленський та ГУР Міноборони попереджали про масовану атаку ЗС РФ: на той час вже вибухало в Луцьку та Рівному через атаку "Шахедів".