До п'яти зросла кількість загиблих у Києві: які наслідки добової атаки РФ на 20 областей (оновлено)

У Дарницькому районі Києва з-під завалів витягнули третю загиблу людину, повідомила Державна служба надзвичайних ситуацій. Водночас протягом цілодобової атаки Збройних сил Російської Федерації загинуло близько 10 українців. Кількість жертв може зрости, оскільки рятувальники ще працюють у точках удару. Які області потрапили під обстріл — перший масований комбінований удар з кінця квітня 2026 року? Оновлення: згодом дані по Києву уточнили — ідеться про п'ятьох жертв РФ.

На місці влучання по дев'ятиповерхівці у Києві вдалось врятувати 29 громадян, ідеться у дописі ДСНС на сторінці Facebook. Також рятувальники уточнили, що дані оновлюються, оскільки вони все ще розбирають руїни. Глава Київської МВА Тимур Ткаченко повідомив, що у столиці постраждало 33 людей, серед них — одномісячний малюк, який отруївся чадним газом. По Україні загинуло до 10 людей: окрім трьох людей у Києві, стільки у Рівному, дані уточнюються. Фокус зібрав інформацію про наслідки масованого обстрілу 13-14 травня.

Інформація про нову жертву ЗС РФ з'явилась близько 11 год 14 травня. Пресслужба ДСНС опублікувала серію фото з місця розбирання завалів у Дарницькому районі Києва. Бачимо групу рятувальників з ношами, які виносять загиблу людину. Навколо — купа уламків, яка залишилася від під'їзду з 18 квартир дев'ятиповерхівки.

Оновлення. О 12:57 глава Київської МВА Тимур Ткаченко повідомив, що загинуло п'ятеро людей.

"На жаль, кількість жертв зростає. Рятувальники деблокували з-під завалів тіло загиблої людини. Таким чином кількість жертв зросла до 5", — написав чиновник у Telegram.

Обстріл України — деталі удару 14 травня

Обласні військові адміністрації та місцева влада розповіли про наслідки російського удару 13-14 травня. Основними цілями РФ були об'єкти енергетики і транспорт, показують підсумки комбінованої атаки.

Захід. У Львівській області росіяни атакували об'єкти енергетики та промислові підприємства, у Закарпатській — критичну інфраструктуру та житлові будинки, у Волинській — удар по нежитловому будинку в центру Луцька та по машині та будинку біля інфраструктурного об'єкта у Ковелі. Фокус писав про подію в Луцьку: місцеві жителі опублікували кадри влучання: на відео потрапили десятки людей, які намагались сховатись від атаки "Шахеда".

Крім того, у Рівненській області ЗС РФ атакували цивільну та критичну інфраструктуру, а в Івано-Франківській — стався удар по адміністративному та житловому будинку.

Центр. У Києві та Київській області, як повідомили у ДСНС та ОВА, загинуло троє людей і ще 33 постраждали. Окрім житлового будинку у Дарницькому районі, уламки упали у сусідніх районах столиці: серед іншого, загорілась АЗС — пожежу загасили. На Київщині — руйнування у шести районах, повідомив глава ОВА Микола Калашник.

Вінницька область — як повідомила глава ОВА Наталя Заболотна, російський удар припав на приватних будинок в одному з населених пунктів. На фото з місця подій — одноповерхова споруда, у якої пошкоджено дах, та сусідня витягнута одноповерхова будівля з вибитими вікнами. Також уточнюється, що над областію протілало 80 дронів РФ, з якими впорались підрозділи ППО.

Полтавська область — росіяни цілили по Кременчуцькому НПЗ: жителі чули вибухи під час повітряного удару ЗС РФ. Згідно з даними ОВА, є пошкодження невказаного підприємства, електропідстанції, обладнання, складів, машин та житлових будинків. Тим часом у Черкаській області удар РФ вибив вікна в будинках та потрощив машини, а в Дніпропетровській — окрім багатоквартирної та приватної забудови, постраждало підприємство, газогін, АЗС та машини

Північ. В Сумській та Чернігівській областях удар РФ пошкодив будинки (приватні, багатоквартирні, господарські), також постраждали об'єкти інфраструктури та машини. Житомирська область — росіяни атакували транспортну інфраструктуру. На відео з місця подій фігурував дрон РФ, який врізався у районі залізничного вокзалу в одному з населених пунктів.

Південь. В Одеській області засоби ураження РФ поцілили по портовій інфраструктурі, повідомили в ОВА. Крім того, пошкоджені будинки, склади, допоміжні споруди. У Миколаївській області "дісталось" будівлям у Первомайському районі. Запорізька область — російський удар припав на інфраструктурний об'єкт, також пошкоджені будинки.

Схід. Харківська область — росіяни атакували будинки, залізницю, об'єкт енергетики, підприємства, повідомив глава ОВА Олег Синєгубов.

Тим часом Повітряні сили повідомили, що з 18 год 13 травня по 8 год 14 травня відбили атаку 731 цілей під час удару ЗС РФ, з них 675 дронів різних типів та 56 ракет. Результати роботи ППО: збили 652 дрони (ефективність 96,5%) та 41 ракету (73,2%) — сумарна ефективність 94,8%. Результати знешкодження за типами ракет — "мінус" 12 балістичних з 18 запущених (66,6%), "мінус" 29 крилатих Х-101 зі 35 запущених (82,8%), нуль з трьох "Кинджалів".

Зазначимо, під час удару РФ 13-14 травня у Києві та Київській області саме перебували репортери медіа Business Insider. У матеріалі, присвяченому нічній атаці росіян, журналісти описали ніч, яку разом з киянами провели на підземній парковці.

