Репортери Business Insider потрапили під нічний обстріл Києва: що їх здивувало

Удар Російської Федерації тривав добу, почавшись з атаки 750 дронів, і завершився ударами балістики, ідеться у матеріалі кореспондентів Business Insider, які були у Києві під час обстрілу 14 травня. У якийсь момент представники західної преси помітили, що смартфони перестали показувати геолокацію, а їм довелось провести кілька годин поруч з киянами, які ховались від вибухів. Як кореспонденти BI відреагували на російський обстріл і що їм розповів боєць протиповітряної оборони, який відбивав атаку?

На початку російського обстрілу раптом перестала працювати GPS-навігація на iPhone, і це була перша зустріч з атакою ЗС РФ, розповіли кореспонденти. Група медійників перебувала на півночі Київської області, коли помітили проблеми. При цьому зауважується, що так проявляється робота засобів РЕБ, які на той момент займались російськими дронами, які загрожували українцям. Наступні кілька годин, до ранку 14 травня, кореспонденти провели у підвалі, поруч з людьми, які ховались від удару дронів та ракет росіян. Серед іншого, журналістів здивував контраст між вибухами та загрозами надворі та спокоєм у бомбосховищі, коли люди "дивились відео", поки "тремтіла вся конструкція" будівлі.

У статті пояснюється, що переживши атаку дронів ЗС РФ, кореспонденти порозмовляли з бійцем сил ППО. Військовий, який перебуває у складі мобільної вогневої групи, розповів, що збив "Шахед" кулеметом. Також він пояснив, що можлива мета ЗС РФ, які запустили таку велику кількість дронів, — це виснаження української протиповітряної оборони перед наступними атаками. Тим часом у матеріалі описали наступний перебіг подій, який безпосередньо зачепив журналістів. Вказано, що близько 1 год 14 травня до Києва докотилась перша хвиля ракет РФ: ішлося про балістику. В очікуванні удару люди пішли у сховища, і провели там всю ніч,

"Вибухи сколихнули місто, штовхнувши людей, які ховалися на переобладнаній автостоянці. Рано вранці репортери Business Insider тулилися з десятками інших у холодному, щільно заповненому бомбосховищі на автостоянці в Києві", — ідеться у матеріалі.

Майже третина матеріалу BI займає опис побуту людей, які перебували в укриттях під час удару РФ. Журналісти описали, як українці спали в автомобілях на паркінгах, і також "слухали музику, дивилися телепередачі на своїх пристроях, згорталися калачиком і намагалися спати, тихо розмовляли з іншими та прокручували телефони, щоб отримати оновлення". У статті підсумували, що повітряний удар росіян тривав цілу добу і що це "значний оперативний розвиток для Росії", яка віднедавна почала проводити "безперервні комбіновані цикли обстрілів."

Обстріл України — деталі атаки 14 травня

Зазначимо, Фокус писав про нічну атаку ЗС РФ, яка тривала з ранку 13 травня до ранку 14 травня. Вночі під удар росіян потрапив Кременчук, у якому ракети та дрони загрожували місцевому НПЗ. Крім того, було гучно в Одеській та Чернігівській областях. У Києві росіяни влучили у багатоповерхівку у Дарницькому районі: як повідомив мер Віталій Кличко, з-під завалів 18 квартир витягнули 11 людей.

Обстріл України — траєкторія ракет та дронів РФ 14 травня

Тим часом напередодні Україна потерпала від масованого нальоту дронів ЗС РФ. Російські безпілотники прямували з двох напрямків — зі сходу та з півдня. При цьому вони рухались впритул до білоруського кордону, ускладнюючи роботу ППО, написав радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов. Близько 16 год у Луцьку та Рівному пролунали вибухи. Медіа розповіли про влучання на центральних вулицях обласних центрів: на відео з місця подій — стовпи диму у точці удару.

Нагадуємо, зранку 14 травня президент України Володимир Зеленський написав, яку "рекордну" кількість дронів запустили ЗС РФ по українцях.