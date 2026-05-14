Репортеры Business Insider попали под ночной обстрел Киева: что их удивило

Удар Российской Федерации продолжался сутки, начавшись с атаки 750 дронов, и завершился ударами баллистики, говорится в материале корреспондентов Business Insider, которые были в Киеве во время обстрела 14 мая. В какой-то момент представители западной прессы заметили, что смартфоны перестали показывать геолокацию, а им пришлось провести несколько часов рядом с киевлянами, которые прятались от взрывов. Как корреспонденты BI отреагировали на российский обстрел и что им рассказал боец противовоздушной обороны, который отражал атаку?

В начале российского обстрела вдруг перестала работать GPS-навигация на iPhone, и это была первая встреча с атакой ВС РФ, рассказали корреспонденты. Группа медийщиков находилась на севере Киевской области, когда заметили проблемы. При этом отмечается, что так проявляется работа средств РЭБ, которые на тот момент занимались российскими дронами, угрожающих украинцам. Следующие несколько часов, до утра 14 мая, корреспонденты провели в подвале, рядом с людьми, которые прятались от удара дронов и ракет россиян. Среди прочего, журналистов удивил контраст между взрывами и угрозами на улице и спокойствием в бомбоубежище, когда люди "смотрели видео", пока "дрожала вся конструкция" здания.

В статье объясняется, что пережив атаку дронов ВС РФ, корреспонденты поговорили с бойцом сил ПВО. Военный, который находится в составе мобильной огневой группы, рассказал, что сбил "Шахед" пулеметом. Также он пояснил, что возможная цель ВС РФ, которые запустили такое большое количество дронов, — это истощение украинской противовоздушной обороны перед следующими атаками. Между тем в материале описали следующий ход событий, который непосредственно задел журналистов. Указано, что около 1 часа 14 мая в Киев докатилась первая волна ракет РФ: речь шла о баллистике. В ожидании удара люди ушли в убежища, и провели там всю ночь,

"Взрывы всколыхнули город, толкнув людей, которые прятались на переоборудованной автостоянке. Рано утром репортеры Business Insider ютились с десятками других в холодном, плотно заполненном бомбоубежище на автостоянке в Киеве", — говорится в материале.

Почти треть материала BI занимает описание быта людей, которые находились в укрытиях во время удара РФ. Журналисты описали, как украинцы спали в автомобилях на паркингах, и также "слушали музыку, смотрели телепередачи на своих устройствах, сворачивались калачиком и пытались спать, тихо разговаривали с другими и прокручивали телефоны, чтобы получить обновления". В статье подытожили, что воздушный удар россиян длился целые сутки и что это "значительное оперативное развитие для России", которая с недавних пор начала проводить "непрерывные комбинированные циклы обстрелов."

Обстрел Украины — детали атаки 14 мая

Отметим, Фокус писал о ночной атаке ВС РФ, которая продолжалась с утра 13 мая до утра 14 мая. Ночью под удар россиян попал Кременчуг, в котором ракеты и дроны угрожали местному НПЗ. Кроме того, было громко в Одесской и Черниговской областях. В Киеве россияне попали в многоэтажку в Дарницком районе: как сообщил мэр Виталий Кличко, из-под завалов 18 квартир вытащили 11 человек.

Обстрел Украины — траектория ракет и дронов РФ 14 мая

Между тем накануне Украина страдала от массированного налета дронов ВС РФ. Российские беспилотники направлялись с двух направлений — с востока и с юга. При этом они двигались вплотную к белорусской границе, усложняя работу ПВО, написал советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов. Около 16 часов в Луцке и Ровно прогремели взрывы. Медиа рассказали о попадании на центральных улицах областных центров: на видео с места событий — столбы дыма в точке удара.

Напоминаем, утром 14 мая президент Украины Владимир Зеленский написал, какое "рекордное" количество дронов запустили ВС РФ по украинцам.