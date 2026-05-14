Удар 1500 дронів за добу: як РФ зібрала таку кількість БпЛА та коли повторить атаку, — DE

У травні Збройні сили Російської Федерації змінили силу ударів по Україні, і тому з'явився "ударний кулак" в 1400 дронів, ідеться у матеріалі профільного порталу Defense Express. Росіяни послідовно нарощували виробництво безпілотників та інтенсивність атак. Пауза тривалістю у 12 днів дала можливість зібрати достатньо резервів. У якому темпі працюють виробничі цехи та пускові установки ЗС РФ у 2026 році та коли може відбутись нова масована повітряна атака з тисячею цілей?

З січня по квітень 2026 року росіяни в середньому запускали по українцях 140-90 безпілотників різних типів, зауважили аналітики DE. У квітні відбулось раптове зростання майже на 20%, а у травні — стрімкий спад до попереднього рівня. При цьому РФ якимось чином зібрала 1400 безпілотників для атаки на Україну, яка тривала цілу добу. У статті дослідили російські атаки та пояснили, що може іти мова про особливу тактику накопичення резервів для масштабної атаки.

Аналітики порахували середньомісячну кількість дронів, які ЗС РФ запускала з січня та квітень 2026 року. Після цього порівняли це число з середньою кількістю дронів за перші два тижні травня (умовно, 12 днів). З'ясувалось, що протягом цих 12-13 днів темпи ударів були на третину менші, ніж мали б бути. За оцінкою DE, це може означати, що росіяни протягом цього часу економили безпілотники та накопичували резерв. В підсумку це накопичення вилилось у надмасштабну атаки 13-14 травня з 1400 БпЛА [згідно з даними президента Зеленського — 1560, ред.]. Зауважмо, якщо врахувати такі оцінки, то наступний такий же масштабний удар може відбутись через наступні 12-13 днів (за умови, якщо темпи проміжних атак будуть меншими, ніж раніше).

Обстріл України — статистика ударів РФ з січня по травень 2026 року

У матеріалі тим часом уточнюється, що не відомо, чи може РФ і далі тримати темп ударів по Україні на рівні 280 БпЛА щодня протягом місяця (у середньому). Водночас, вони нагадали, що Кремль використовує ще й ракети. Вказується, що росіяни цілком можуть вдарити "Калібрами" та "Іскандерами", і при цьому поруч цілком може летіти менша кількість БпЛА.

Обстріл України — деталі удару 13-14 травня

Зазначимо, Повітряні сили ЗСУ зранку 14 травня розповіли про засоби ураження, які ЗС РФ використали для удару по Україні. З'ясувалось, що росіяни вдарили дронами різних типів — від "Шахедів", "Гербер", "Гераней", "Італмас" до "Бандеролей" та "Пародій". З 18 год 13 травня по 8 год 14 травня летіло 675 БпЛА (і ще 56 ракет різни типів — від балістики до крилатих). Тим часом військові адміністрації та моніторингові канали повідомили про вибухи у Києві, Кременчуку, Одесі. Зранку стало відомо про руйнування під'їзду у багатоповерхівці у Дарницькому районі столиці. Згідно з попередніми даними, загинуло п'ятеро осіб, а ще 20 вважаються зниклими безвісти.

Тим часом атака РФ почалась ще зранку та вдень 13 травня. Вибухи пролунали у центрі Луцька. На відео кадрами влучання фігурував російський "Шахед", який вдарив по нежитловій забудові. Крім того, під ударом опинилось Рівне. Згідно з даними Рівненської ОВА, сталось влучання по житловому будинку, троє людей загинули.

Нагадуємо, зранку 14 травня представник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, чим вирізнялась масована атака ЗС РФ 13-14 травня.