Підготовка до нового удару РФ: як розвідки дізнаються про наближення атаки, — Le Monde

Російська Федерація збільшила частоту та силу ударів по Україні завдяки зростанню темпів виробництва ракет та дронів, розповіло французьке медіа Le Monde. Наліт дронів РФ назвали "цунамі", яке 3-4 рази на місяць сконцентровано виливається на певні українські міста. Розвідка має можливість спрогнозувати, коли саме станеться удар. Як спецслужби України та Заходу дізнаються про підготовку до атаки та за скільки днів з'являється попередження?

Атака 24 травня тривала чотири години, з 1 по 5 год, але планування зайняло у РФ відчутний відрізок часу, і це бачить розвідки, ідеться у статті. Матеріально-технічне забезпечення потрапляє в поле зору спецслужб: це переважно розвідка США, але частину роботи виконують українці.

Щоб влаштувати удар по Україні, росіяни переміщують помітні сили, кожна з яких відповідає за свою ділянку атаки. Ідеться про сотні екіпажів БпЛА, стратегічну авіацію (відповідає за пуски ракет Х-101 та "Кинджал"), флот у Чорному морі та на Каспії (ракети "Калібр)", ракетно-артилерійські війська (ОТРК "Іскандер-М", ОТРК "Іскандер-К"). Крім того, якщо росіяни залучають ракету "Орешник", то починається активність у ракетних військах. Завдяки цій тривалій та масштабній підготовці, розвідка завчасно дізнається про новий удар РФ по Україні й може попередити мінімум за тиждень. Зі слів представника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, перші ознаки проявляються з активності стратегічної авіації на аеродромах. Спершу привозять ракети, потім їх завантажують на бомбардувальники, далі літаки переводять з точок базування на 5-6 аеродромів, з яких вони злетять у день атаки.

Відео дня

"Ці операції, природно, займають години або навіть дні", — сказав Ігнат.

У статті навели дані про удар 13-14 квітня. Як пояснив військовий з підрозділу ППО Руслан, про атаку дізнались за тиждень, а масштаби стали зрозумілі після розгортання літаків та кораблів — за три дні. Наголошується, що наказ про удар по Україні віддає особисто президент РФ Володимир Путін, далі він спускається у генштаб ЗС РФ та у різні роди військ. Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко уточнив, що інтенсивність ударів залежить від виробничих спроможностей ВПК РФ.

"Це пояснюється не просто плануванням [координати, маршрути, польоти], а й конституцією арсеналу, їх завантаженням, підготовкою транспортерів і пускових установок. Це процес, що залежить від виробничих потужностей", — пояснив співрозмовник Le Monde.

Експерт пояснив, що планування та накопичення основних ресурсів для удару може зайняти тиждень. Для отримання 500 дронів "Гербера" потрібно, щоб заводи тиждень виробляли "плюс" 70 БпЛА понад "норму". "Норма" — це 150-200 БпЛА для традиційних щоденних "потреб", ідеться у статті.

"З ракетного боку російські заводи щодня випускають приблизно одну ракету 3М14 "Калібр", від 2 до 3 ракет Х-101 і від 2 до 3 балістичних ракет 9М723 "Іскандер", — написало французьке медіа.

Обстріли України — деталі

Зазначимо, Фокус писав про два масовані удари по Україні, які відбулись у травні 2026 року.

Перша атака відбулась 13-14 квітня і тривала близько доби. Згідно з даними президента Володимира Зеленського, росіяни протягом доби використали близько 1500 засобів ураження, серед них — понад тисячу дронів різних типів, а решта — ракети (балістичні та крилаті).

Другий удар відбувся в ніч на 24 травня. Повітряні сили повідомили, що ЗС РФ запустили 650 дронів та 50 ракет. У Києві стались прильоти на 300 об'єктах: загинуло двоє осіб (дані уточнюються, бо завали ще розбирають), сотні поранених. Під ударом також опинилось місто Біла Церква. Повітряне командування підтвердило, що росіяни використали балістичну ракету середньої дальності "Орешник".

Тим часом аналітики порталу DeepState дослідили темпи виробництва та накопичення запасів дронів ЗС РФ й пояснили, як можна спрогнозувати новий удар. Зокрема, сказали стежити за інтенсивністю повітряних атак протягом певного періоду: якщо вона аномально низька, то через 1-2 тижні буде новий потужний удар.

Нагадуємо, 25 травня у мережі розповіли про те, що РФ могли запустити дві ракети "Орешник" по Україні 24 травня: одна дістала до Білої Церкви, а друга впала на півдороги.