После атаки на Украину: эксперты оценили реальные запасы российских ракет "Орешник"

Россия, вероятно, имеет в арсенале всего 3-4 баллистические ракеты средней дальности "Орешник". Темпы их производства оцениваются примерно в одну ракету за 2-2,5 месяца.

Об этом сообщили в Defense Express со ссылкой на данные украинских разведок и открытые источники.

Там отметили, что удар "Орешником" по Белой Церкви в ночь на 24 мая может свидетельствовать об увеличении производства этих ракет, поскольку между вторым и третьим применением прошло всего 4,5 месяца. До этого между ударами по Днепру и Львову прошло 13,5 месяцев.

В октябре 2025 года во время брифинга с участием президента Украины и руководителей спецслужб сообщалось, что РФ планирует изготовить в 2026 году до шести ракет "Орешник". После удара по Львову 9 января 2026 года первый заместитель главы Службы внешней разведки Украины Олег Луговский заявил, что Россия имеет не более 3-4 таких ракет, но хочет запустить их в серийное производство с темпом пять и более единиц в год.

Відео дня

В то же время, по данным ГУР Минобороны Украины по состоянию на апрель 2026 года Россия имела "до 10" ракет "Орешник". В Defense Express считают, что это означает максимальный предел, а не точное количество.

Аналитики предполагают, что серийное производство "Орешника" могло начаться в феврале-марте 2026 года. За это время РФ, вероятно, успела изготовить только одну новую ракету. Поэтому оценка о наличии 3-4 "Орешников" в конце мая, по мнению авторов, остается актуальной.

В материале также отметили, что Украина уже повлияла на темпы производства этих ракет. 21 февраля 2026 года украинская крылатая ракета FP-5 "Фламинго" ударила по "Воткинскому заводу", где производят "Орешник", межконтинентальные ракеты "Ярс" и "Булава", а также ракеты для комплекса "Искандер".

В Defense Express напомнили, что "Орешник" создан на базе межконтинентальной ракеты "Ярс" с использованием ее первых двух ступеней. Это предположение издания, озвученное еще в 2024 году, в декабре 2025 года подтвердила Служба внешней разведки Украины.

Напомним, в ночь на 24 мая Россия ударила ракетой "Орешник" по Белой Церкви. По данным Воздушных сил и ГСЧС, ракета попала в район гаражного кооператива, а на видео с места событий было видно серию ярких вспышек и десятки ударов по земле.

После массированного удара РФ по Украине 24 мая российские Z-блогеры раскритиковали атаку и применение ракеты "Орешник". Они заявляли, что дорогостоящий обстрел не дал ожидаемого результата, а вместо "центров принятия решений" пострадали гражданские объекты.

Аналитики ISW также обратили внимание, что часть российских милитарных блогеров связала удар с неудачами армии РФ на фронте. В отчете отмечалось, что россияне называли атаку "символической" и сомневались в целесообразности расходов на такие ракеты вместо FPV-дронов для фронта.