Після атаки на Україну: експерти оцінили реальні запаси російських ракет "Орешник"

Росія, ймовірно, має в арсеналі лише 3–4 балістичні ракети середньої дальності "Орешник". Темпи їх виробництва оцінюють приблизно в одну ракету за 2–2,5 місяці.

Про це повідомили у Defense Express з посиланням на дані українських розвідок та відкриті джерела.

Там зазначили, що удар "Орешником" по Білій Церкві в ніч на 24 травня може свідчити про збільшення виробництва цих ракет, оскільки між другим і третім застосуванням минуло лише 4,5 місяці. До цього між ударами по Дніпру та Львову пройшло 13,5 місяців.

У жовтні 2025 року під час брифінгу за участю президента України та керівників спецслужб повідомляли, що РФ планує виготовити у 2026 році до шести ракет "Орешник". Після удару по Львову 9 січня 2026 року перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки України Олег Луговський заявив, що Росія має не більше 3–4 таких ракет, але хоче запустити їх у серійне виробництво з темпом п’ять і більше одиниць на рік.

Водночас, за даними ГУР Міноборони України станом на квітень 2026 року Росія мала "до 10" ракет "Орешник". У Defense Express вважають, що це означає максимальну межу, а не точну кількість.

Аналітики припускають, що серійне виробництво "Орешника" могло початися у лютому-березні 2026 року. За цей час РФ, ймовірно, встигла виготовити лише одну нову ракету. Тому оцінка про наявність 3–4 "Орешників" наприкінці травня, на думку авторів, залишається актуальною.

У матеріалі також зазначили, що Україна вже вплинула на темпи виробництва цих ракет. 21 лютого 2026 року українська крилата ракета FP-5 "Фламінго" вдарила по "Воткинскому заводу", де виробляють "Орешник", міжконтинентальні ракети "Ярс" і "Булава", а також ракети для комплексу "Искандер".

У Defense Express нагадали, що "Орешник" створений на базі міжконтинентальної ракети "Ярс" із використанням її перших двох ступенів. Це припущення видання, озвучене ще у 2024 році, у грудні 2025 року підтвердила Служба зовнішньої розвідки України.

Нагадаємо, у ніч на 24 травня Росія вдарила ракетою "Орешник" по Білій Церкві. За даними Повітряних сил та ДСНС, ракета влучила в район гаражного кооперативу, а на відео з місця подій було видно серію яскравих спалахів і десятки ударів по землі.

Після масованого удару РФ по Україні 24 травня російські Z-блогери розкритикували атаку та застосування ракети "Орешник". Вони заявляли, що дороговартісний обстріл не дав очікуваного результату, а замість "центрів ухвалення рішень" постраждали цивільні об’єкти.

Аналітики ISW також звернули увагу, що частина російських мілітарних блогерів пов’язала удар із невдачами армії РФ на фронті. У звіті зазначалось, що росіяни називали атаку "символічною" та сумнівались у доцільності витрат на такі ракети замість FPV-дронів для фронту.