Удар "Орешника" по Білій Церкві: які наслідки влучання та скільки ракет у ЗС РФ (відео)

В ніч на 24 травня у Білій Церкві пролунала серія вибухів, а на відео з місця подій фігурували яскраві білі спалахи, які били об землю близько 20 разів. Повітряне командування підтвердило, що ідеться про ракету "Орешник", якою Збройні сили Російської Федерації вдарили по Україні. Тим часом у РФ озвучили нові погрози для Києва. Які наслідки атаки "Орешника" 24 травня та які можливості мають росіяни для нових атак?

Вдень 25 травня, через добу після масованого комбінованого удару по Україні з використанням "Орешник" та ще 50 ракет різних типів, Міністерство закордонних справ РФ попередило дипмісії про нову атаку. Росіяни заявили, що іноземцям краще не наближатись до військових та адміністративних будівель, оскільки по них можуть вдарити ракети ЗС РФ. Фокус зібрав інформацію про деталі атаки 24 травня: про наслідки та силу удару.

Ракета Орешник — деталі удару у Білій Церкві

Перша інформація про гучні вибухи у Білій Церкві з'явились у мережі близько опівночі 24 травня. Місцеві пабліки опублікували кадри удару бойових частин, на які розпадається ракета "Орешник" під час заходу на ціль. Згідно з даними ДСНС та Повітряних сил, ракета "Орешник" РФ вдарила посеред гаражного кооперативу у Білій Церкві. На відео та фото з місця подій справді фігурувала місцевість, заставлена гаражами: були помітні сліди займання та вирва у землі.

Тим часом у каналі OSINTерів "КіберБорошно" зауважили, що росіяни поцілили у протилежному напрямку від місцевого аеродрому. Також уточнюється, що удар відбувся за 11 км від можливої "цілі".

Ракета Орешник — деталі влучання у Білій Церкві 24 травня, "КіберБорошно" Фото: Скриншот

У дописі OSINTерів немає назви аеродрому, але на Google maps бачимо, що може іти мова про старий військовий аеродром "Гайок", який розташований на західній околиці Білої Церкви. Українська влада не інформувала, який об'єкт міг бути ціллю ракети "Орешника", яка влучила по гаражах.

Ракета Орешник — деталі удару по Білій Церкві 24 травня, "КіберБорошно", Google maps Фото: Google Maps

Яка сила удару ракети Орешник

25 травня аналітики порталу Defense Express оцінили силу удару ракет "Орешник" ЗС РФ, які били по Дніпру (24 листопада 2024 року), по Львову (7 січня 2025 року), по Білій Церкви (24 травня 2026 року). З'ясувалось, що вирва від удару кожної з 36 бойових частин має діаметр 3 м і глибину 2 м. Такі ж розміри мали вирви після удару у Львові 7 січня. Аналітики зробили два висновки. По-перше, бойова частина з моменту атаки на Львів не змінилась і росіяни не почали використовувати особливі вольфрамові елементи для пробивання надзахищених бункерів. По-друге, БЧ не несли вибухівки, тому ідеться про кінетичний удар "болванки", як летіла з космосу на землю. Орієнтовна потужність удару кожної з 36 "болванок" — це "Шахед" з посиленою бойовою частиною, підсумували на порталі.

У матеріалі не публікували фото вирв після "Орешника", але є репортаж українських медіа з наслідками удару.

Дві ракети Орешник 24 травня

У моніторингових пабліках опублікували кадру атаки: зафіксували щось схоже на бойові частини "Орешника", які б'ють в іншому місці — не у Білій Церкві. Уточнюється, що ЗС РФ могла запустити дві ракети: одна не долетіла та, ймовірно, розпалась у районі окупованого Донецька у напрямку Авдіївки. OSINTери "КіберБорошна" підтвердили, що може іти мова про першу запущену балістичну ракету, яка не долетіла до цілі у Білій Церкві. При цьому представник Повітряного командування Юрій Ігнат заявив, що офіційно відомо лише про один пуск.

Скільки ракет Орешник є у РФ

Фокус оцінив кількість ракет "Орешник", які може мати РФ станом на 25 травня 2026 року. Розрахунки проведені на основі інформації української розвідки про запаси і про темпи виробництва, і на основі даних про минулі удари РФ у 2026 році. Орієнтовно, Кремль може мати від трьох до шести "Орешників" для удару по Україні. Аналітики Army Recognition нагадали, що для пуску потрібні мобільні ґрунтові ракетні комплекси (ПГРК), оскільки саме з них запускали попередника цього засобу ураження — РС-26 "Рубеж". Серед іншого, західні аналітики писали про три установки, які РФ перекинула у Білорусь на базу "Кричев-6".

Ракета Орешник — допоміжна машина для пуску Фото: Міноборони РФ

Реакція росіян на масований удар по Україні

Аналітики Інституту вивчення війни відшукали близько двох десятків реакцій мілітарних Z-блогерів на удар РФ по Україні 24 травня. Включно з ракетою "Орешник", удар обійшовся росіянам в суму від 500 млн до 1 млрд дол. Усі вони критикували марну повітряну атаку, яка не покращить ситуацію для ЗС РФ на фронті та не додасть військам дефіцитних FPV, який не вистачає.

Зазначимо, 25 травня з'явились коментарі російських топпосадовців, які відреагували на удар по Україні "Орешником" та іншими засобами ураження: висловився речник Кремля Дмитро Пєсков, заступник глави Радбезу РФ Дмитро Медведєв, спікерка МЗС РФ Марія Захарова. Захарова заявила, щоб українці готувались до нових повітряних атак Москви. Зі слів російської дипломатки, РФ попередить працівників західних дипмісій про атаку "по Києву": за годин справді з'явились відповідні повідомлення.

