Удар "Орешника" по Белой Церкви: какие последствия попадания и сколько ракет у ВС РФ (видео)

В ночь на 24 мая в Белой Церкви прогремела серия взрывов, а на видео с места событий фигурировали яркие белые вспышки, которые били о землю около 20 раз. Воздушное командование подтвердило, что речь идет о ракете "Орешник", которой Вооруженные силы Российской Федерации ударили по Украине. Тем временем в РФ озвучили новые угрозы для Киева. Какие последствия атаки "Орешника" 24 мая и какие возможности имеют россияне для новых атак?

Днем 25 мая, через сутки после массированного комбинированного удара по Украине с использованием "Орешника" и еще 50 ракет различных типов, Министерство иностранных дел РФ предупредило дипмиссии о новой атаке. Россияне заявили, что иностранцам лучше не приближаться к военным и административным зданиям, поскольку по ним могут ударить ракеты ВС РФ. Фокус собрал информацию о деталях атаки 24 мая: о последствиях и силе удара.

Ракета Орешник — детали удара в Белой Церкви

Первая информация о громких взрывах в Белой Церкви появились в сети около полуночи 24 мая. Местные паблики опубликовали кадры удара боевых частей, на которые распадается ракета "Орешник" во время захода на цель. Согласно данным ГСЧС и Воздушных сил, ракета "Орешник" РФ ударила посреди гаражного кооператива в Белой Церкви. На видео и фото с места событий действительно фигурировала местность, заставленная гаражами: были заметны следы возгорания и воронка в земле.

Между тем в канале OSINTеров "КиберБорошно" отметили, что россияне попали в противоположном направлении от местного аэродрома. Также уточняется, что удар состоялся в 11 км от возможной "цели".

Ракета Орешник — детали попадания в Белой Церкви 24 мая, "КиберБорошно" Фото: Скриншот

В заметке OSINTерів нет названия аэродрома, но на Google maps видим, что может идти речь о старом военном аэродроме "Гаек", который расположен на западной окраине Белой Церкви. Украинские власти не информировали, какой объект мог быть целью ракеты "Орешника", которая попала по гаражам.

Ракета Орешник — детали удара по Белой Церкви 24 мая, "КиберБорошно", Google maps Фото: Google Maps

Какова сила удара ракеты Орешник

25 мая аналитики портала Defense Express оценили силу удара ракет "Орешник" ВС РФ, которые били по Днепру (24 ноября 2024 года), по Львову (7 января 2025 года), по Белой Церкви (24 мая 2026 года). Выяснилось, что воронка от удара каждой из 36 боевых частей имеет диаметр 3 м и глубину 2 м. Такие же размеры имели воронки после удара во Львове 7 января. Аналитики сделали два вывода. Во-первых, боевая часть с момента атаки на Львов не изменилась и россияне не начали использовать особые вольфрамовые элементы для пробивания сверхзащищенных бункеров. Во-вторых, БЧ не несли взрывчатки, поэтому речь идет о кинетическом ударе "болванки", которая летела из космоса на землю. Ориентировочная мощность удара каждой из 36 "болванок" — это "Шахед" с усиленной боевой частью, подытожили на портале.

В материале не публиковали фото воронки после "Орешника", но есть репортаж украинских медиа с последствиями удара.

Ракет Орешник — атака на Белую Церковь 24 мая,

Две ракеты Орешник 24 мая

В мониторинговых пабликах опубликовали кадры атаки: зафиксировали нечто похожее на боевые части "Орешника", которые бьют в другом месте — не в Белой Церкви. Уточняется, что ВС РФ могли запустить две ракеты: одна не долетела и, вероятно, распалась в районе оккупированного Донецка в направлении Авдеевки. OSINTеры "КиберБорошна" подтвердили, что может идти речь о первой запущенной баллистической ракете, которая не долетела до цели в Белой Церкви. При этом представитель Воздушного командования Юрий Игнат заявил, что официально известно только об одном пуске.

Сколько ракет Орешник есть у РФ

Фокус оценил количество ракет "Орешник", которые может иметь РФ по состоянию на 25 мая 2026 года. Расчеты проведены на основе информации украинской разведки о запасах и о темпах производства, и на основе данных о прошлых ударах РФ в 2026 году. Ориентировочно, Кремль может иметь от трех до шести "Орешников" для удара по Украине. Аналитики Army Recognition напомнили, что для пуска нужны мобильные грунтовые ракетные комплексы (ПГРК), поскольку именно из них запускали предшественника этого средства поражения — РС-26 "Рубеж". Среди прочего, западные аналитики писали о трех установках, которые РФ перебросила в Беларусь на базу "Кричев-6".

Ракета Орешник — вспомогательная машина для пуска Фото: Министерство обороны РФ

Реакция россиян на массированный удар по Украине

Аналитики Института изучения войны отыскали около двух десятков реакций милитарных Z-блогеров на удар РФ по Украине 24 мая. Включая ракету "Орешник", удар обошелся россиянам в сумму от 500 млн до 1 млрд долл. Все они критиковали бесполезную воздушную атаку, не улучшившию ситуацию для ВС РФ на фронте и не добавит войскам дефицитных FPV, которых не хватает.

Отметим, 25 мая появились комментарии российских топ-чиновников, которые отреагировали на удар по Украине "Орешником" и другими средствами поражения: высказался представитель Кремля Дмитрий Песков, заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, спикер МИД РФ Мария Захарова. Захарова заявила, чтобы украинцы готовились к новым воздушным атакам Москвы. По словам российского дипломата, РФ предупредит работников западных дипмиссий об атаке "по Киеву": за часы действительно появились соответствующие сообщения.

