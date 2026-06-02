"Завершение войны до конца дня" и новая "парадигма": в Кремле озвучили условия для Зеленского

Российская Федерация может до конца дня завершить войну, если украинские Вооруженные силы выйдут из оккупированного Россией Донбасса, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Вместе с тем Россия переводит войну на "новую парадигму", а поводом для этого стали события в Старобельске.

Российские войска наносят удары по "военной инфраструктуре" Украины, и при этом президент Владимир Зеленский должен приказать ВСУ уйти Донбассу, сказал Песков во время брифинга для прессы. Среди тезисов его выступления, опубликованных в Telegram-канале росСМИ ТАСС, говорится о якобы готовности РФ к мирным переговорам, о продолжении закрытых контактов с США и о том, что Москва будет воевать, поскольку Киев "отказывается от переговоров".

Заявление Пескова появилось утром 2 июня после удара более 600 ракет и дронов ВС РФ, от которых погибли почти 20 украинцев и почти сотня получили ранения. Кремль высказался о "конце войны до конца дня" и о выходе ВСУ из "регионов России".

Другие тезисы спикера Кремля касались реакции на события в Старобельске. Как выяснилось, президент РФ Владимир Путин решил воспользоваться этой ситуацией, чтобы объявить о "переходе войны на другой уровень" и о "совсем другой парадигме". Москва пригрозила Украине, что будет вести войну, пока не добьется "поставленных целей" и пока Украина "не согласится" на капитуляцию.

Президент Украины Владимир Зеленский, МИД Украины и другие органы власти пока не комментировали выступление Пескова.

Завершение войны — детали

Отметим, 31 мая появилось заявление президента Зеленского, в котором говорилось о "окне возможностей" для завершения войны. По словам главы государства, переговоры могут начаться до зимы 2026 года, а результат зависит от давления Запада на РФ, от дипломатических мер и от лицензии на производство ракет Patriot. В то же время 1 июня западные медиа опубликовали анализ ситуации в РФ и выяснились, что россияне имеют проблемы с экономикой, которая не выдержит продолжения войны. Согласно данным Reuters, если в 2024 году российская экономика выросла на 4%, то за первый квартал 2026 года — на 0,4%.

Удар ВС РФ 2 июня, после которого появилось выступление Пескова, унес жизни почти 20 украинцев, говорится в сводках военных администраций Киева и Днепра. Согласно данным Воздушных сил, россияне применили 600 дронов-камикадзе разных типов и около 50 ракет (баллистических, крылатых, гиперзвуковых). Как заявил представитель Воздушного командования Юрий Игнат, ВС РФ действительно запустили гиперзвуковые ракеты, при этом у Украины не хватает зенитных ракет западного производства для сбивания.

Напоминаем, городской голова Днепра Борис Филатов рассказал об использовании кассетных боеприпасов во время удара РФ 2 июня: появились фото микропопаданий.