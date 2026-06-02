Прилеты будут: Игнат заявил о дефиците ракет ПВО, который продлится до конца войны
Украинские военные имеют серьезный дефицит ракет к противовоздушной обороне. При этом этот вопрос будет актуальным на протяжении всей войны.
Из-за этого все время существует риск, что прилеты будут продолжаться. Об этом заявил начальник управления коммуникаций Воздушных Сил ВСУ в эфире "Ранок.LIVE".
"Это у нас вопрос всей войны. Дефицит ракет был, есть и будет. Их не так много изготавливают в мире. Не так много площадок для производства. Поэтому вопросы коммуникации с партнерами — всегда, и даже публично проводятся. Наши воины обращаются для того, чтобы повлиять на поставки ракет", — заявил Игнат.
Работа ПВО во время атаки 2 июня
По данным Воздушных сил ВСУ, в течение ночной атаки 2 июня российские оккупанты применили 73 ракеты и 656 БпЛА различных типов:
- 8 противокорабельных ракет 3М22 "Циркон";
- 33 баллистические ракеты "Искандер-М";
- 27 крылатых ракет Х-101;
- 5 крылатых ракет "Калибр";
- 656 ударных БпЛА типа "Shahed", "Гербера", "Италмас", барражирующих боеприпасов "Бандероль", дронов-имитаторов типа "Пародия".
При этом силы ПВО сбили:
- 11 баллистических ракет "Искандер-М";
- 26 крылатых ракет Х-101;
- 3 крылатые ракеты "Калибр";
- 602 вражеских БпЛА различных типов.
Так, было сбито лишь 11 из 33 баллистических ракет "Искандер-М" и ни одной из 8 выпущенных ракет "Циркон".
Было зафиксировано попадание 30 баллистических, 3 крылатых ракет и 33 ударных БпЛА на 38 локациях, а также падение сбитых (обломки) БпЛА на 15 локациях.
Атака на Киев 2 июня — что известно
В ночь на 2 июня российские войска нанесли массированный ракетный удар по Киеву одновременно запуская по украинской столице ударные беспилотники, а также баллистические и крылатые ракеты. По данным городского головы Виталия Кличко, известно о пяти погибших и 65 раненых, в том числе пострадали трое детей. При этом есть попадания ракет в жилые дома и нежилые помещения по всему Киеву.
Утром оккупанты снова ударили ракетами по Киеву — предположительно, удар был нанесен ракетами "Циркон".
Также вражеским ударам подверглись Сумы, Херсон, Чернигов, Шостка, Житомир, Хмельницкий, Староконстантинов и населенные пункты Полтавского района.