Прильоти будуть: Ігнат заявив про дефіцит ракет ППО, який триватиме до кінця війни

Українські військові мають серйозний дефіцит ракет до протиповітряної оборони. При цьому це питання буде актуальним впродовж усієї війни.

Через це весь час існує ризик, що прильоти будуть продовжуватися. Про це заявив начальник управління комунікацій Повітряних Сил ЗСУ в етері "Ранок.LIVE".

"Це у нас питання всієї війни. Дефіцит ракет був, є і буде. Їх не так багато виготовляють у світі. Не так багато майданчиків для виробництва. Тому питання комунікації з партнерами — завжди, і навіть публічно проводяться. Наші воїни звертаються для того, щоб вплинути на постачання ракет", — заявив Ігнат.

Робота ППО під час атаки 2 червня

За даними Повітряних сил ЗСУ, впродовж нічної атаки 2 червня російські окупанти застосували 73 ракети і 656 БпЛА різних типів:

8 протикорабельних ракет 3М22 "Циркон";

33 балістичні ракети "Іскандер-М";

27 крилатих ракет Х-101;

5 крилатих ракет "Калібр";

656 ударних БпЛА типу "Shahed", "Гербера", "Італмас", баражуючих боєприпасів "Бандероль", дронів-імітаторів типу "Пародія".

При цьому сили ППО збили:

11 балістичних ракет "Іскандер-М";

26 крилатих ракет Х-101;

3 крилаті ракети "Калібр";

602 ворожі БпЛА різних типів.

Так, було збито лише 11 з 33 балістичнх ракет "Іскандер-М" та жодної з 8 випущених ракет "Циркон".

Було зафіксовано влучання 30 балістичних, 3 крилатих ракет та 33 ударних БпЛА на 38 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 15 локаціях.

Атака на Київ 2 червня — що відомо

У ніч на 2 червня російські війська завдали масованого ракетного удару по Києву водночас запускаючи по українській столиці ударні безпілотники, а також балістичні та крилаті ракети. За даними міського голови Віталія Кличка, відомо про п'ятьох загиблих та 65 поранених, зокрема постраждало троє дітей. При цьому є влучання ракет у житлові будинки та нежитлові приміщення по всьому Києву.

Вранці окупанти знову вдарили ракетами по Києву — імовірно, удар було завдано ракетами "Циркон".

Також ворожих ударів зазнали Суми, Херсон, Чернігів, Шостка, Житомир, Хмельницький, Старокостянтинів та населені пункти Полтавського району.