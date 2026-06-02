РФ запустила по Києву понад 40 ракет та "Цирконів": наслідки нічної атаки (фото, відео)

У ніч на 2 червня російські війська завдали масованого ракетного удару по Києву водночас запускаючи по українській столиці ударні безпілотники.

Під удар потрапили практично ті самі об’єкти, що і під час попередньої атаки, проте кількість ракет була більшою, повідомив моніторинговий телеграм-канал "Николаевский ванек".

"Відбилися погано, якщо не вдаватися в подробиці. Причини ті самі, що й минулого разу", — йдеться у повідомленні.

За даними моніторів, ЗС РФ спрямували близько 24 балістичних ракет та "Цирконів" по Києву, а також 20 крилатих ракет Х-101 у напрямку Києва.

Міський голова Києва Віталій Кличко надав детальну інформацію щодо руйнувань та ушкоджень, які зазнала українська столиця через атаку окупантів:

у Дарницькому районі внаслідок падіння, ймовірно, уламків БПЛА, виникло загоряння на території АЗС;

в Оболонському районі падіння уламків зафіксували на відкритих територіях — обидва біля дитячих садочків. Також виникло загоряння на території незавершеного будівництва;

у Шевченківському районі внаслідок падіння уламків виникла пожежа у нежитловій 3-поверховій будівлі, а також часткове, незначне ушкодження фасадної частини та даху 9-поверхового житлового будинку. Ще внаслідок влучання уламків в 24-поверховий житловий будинок виникло загоряння на рівні 4-5 поверхів. Падіння уламків також спричинило пожежу ще в 2 нежитлових приміщеннях у Шевченківському районі;

у Святошинському районі внаслідок влучання уламків, сталось загоряння на рівні 1-го поверху в 5-поверховому житловому будинку, а також виникла пожежа на території нежитлової забудови;

у Подільському районі попередньо, внаслідок повторного влучання ракети в 9-поверховий житловий будинок стався частковий обвал конструкцій. Також, за попередньою інформацією, на дах іншого 9-поверхового житлового будинку впали уламки, внаслідок чого виникло загоряння на даху та пошкоджене скління вікон. Ще у Подільському районі внаслідок падіння уламків ймовірно БпЛА, пожежа на території нежитлової забудови. Із розповсюдженням на територію інших нежитлових будівель. А на відкритій території одного із комунальних підприємств уламки пошкодили кілька автомобілів та складське приміщення;

у Голосіївському районі сталось руйнування 2-го та 3-го поверхів поліклініки. На відкритій території, внаслідок падіння уламків, палали кілька автівок. Також падіння уламків були зафіксовані на відкритих територіях;

сталось руйнування 2-го та 3-го поверхів поліклініки. На відкритій території, внаслідок падіння уламків, палали кілька автівок. Також падіння уламків були зафіксовані на відкритих територіях; у Солом’янському районі уламки влучили у верхні поверхи 15-поверхового житлового будинку, а також сталося загоряння в 24-поверховому будинку на рівні 7-8 поверхів. Внаслідок падіння уламків, виникло загоряння будівлі на території нежитлової забудови. За попередньою інформацією, пожежі внаслідок падіння уламків зафіксовані у 2 приватних будинках.

За словами Кличка, наразі відомо про 58 постраждалих, серед яких двоє — діти.

"35 медики осіб госпіталізували, іншим надали допомогу на місці та амбулаторно", — зазначив Кличко.

На момент публікації матеріалу було відомо про чотирьох загиблих осіб у Києві.

Удар РФ по Київській області

Також цієї ночі окупанти завдали ударів по Київській області. Регіон атакували дронами, крилатими ракетами та балістикою.

РФ атакувала Київську область Фото: ДСНС

За словами голови Київської обласної військової адміністрації Миколи Калашника, наслідки ворожої атаки зафіксовані у чотирьох районах області:

найбільше пошкоджень наразі зазнав Бучанський район . Тут пошкоджено три приватні будинки, логістичні та складські приміщення, інші нежитлові будівлі, а також шість вантажних автомобілів;

у Вишгородському районі пошкоджено два багатоквартирні будинки та приватне домоволодіння;

у Фастівському та Обухівському районах пошкоджень зазнали приватні будинки.

"У Бучанському районі травмовано чоловіка. З різаною раною стегна його госпіталізовано до лікарні. Уламкове поранення ноги отримав житель Обухівського району. У Фастівському районі чоловік отримав гостру реакцію на стрес. Усім постраждалим надано необхідну медичну допомогу", — зазначив Калашник.

Пошкоджений внаслідок атаки РФ будинок на Київщині Фото: ДСНС

У ніч на 1 червня РФ вдарила "Шахедами" по Харкову та Одесі.