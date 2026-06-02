РФ запустила по Києву понад 40 ракет та "Цирконів": наслідки нічної атаки (фото, відео)
У ніч на 2 червня російські війська завдали масованого ракетного удару по Києву водночас запускаючи по українській столиці ударні безпілотники.
Під удар потрапили практично ті самі об’єкти, що і під час попередньої атаки, проте кількість ракет була більшою, повідомив моніторинговий телеграм-канал "Николаевский ванек".
"Відбилися погано, якщо не вдаватися в подробиці. Причини ті самі, що й минулого разу", — йдеться у повідомленні.
За даними моніторів, ЗС РФ спрямували близько 24 балістичних ракет та "Цирконів" по Києву, а також 20 крилатих ракет Х-101 у напрямку Києва.
Міський голова Києва Віталій Кличко надав детальну інформацію щодо руйнувань та ушкоджень, які зазнала українська столиця через атаку окупантів:
- у Дарницькому районі внаслідок падіння, ймовірно, уламків БПЛА, виникло загоряння на території АЗС;
- в Оболонському районі падіння уламків зафіксували на відкритих територіях — обидва біля дитячих садочків. Також виникло загоряння на території незавершеного будівництва;
- у Шевченківському районі внаслідок падіння уламків виникла пожежа у нежитловій 3-поверховій будівлі, а також часткове, незначне ушкодження фасадної частини та даху 9-поверхового житлового будинку. Ще внаслідок влучання уламків в 24-поверховий житловий будинок виникло загоряння на рівні 4-5 поверхів. Падіння уламків також спричинило пожежу ще в 2 нежитлових приміщеннях у Шевченківському районі;
- у Святошинському районі внаслідок влучання уламків, сталось загоряння на рівні 1-го поверху в 5-поверховому житловому будинку, а також виникла пожежа на території нежитлової забудови;
- у Подільському районі попередньо, внаслідок повторного влучання ракети в 9-поверховий житловий будинок стався частковий обвал конструкцій. Також, за попередньою інформацією, на дах іншого 9-поверхового житлового будинку впали уламки, внаслідок чого виникло загоряння на даху та пошкоджене скління вікон. Ще у Подільському районі внаслідок падіння уламків ймовірно БпЛА, пожежа на території нежитлової забудови. Із розповсюдженням на територію інших нежитлових будівель. А на відкритій території одного із комунальних підприємств уламки пошкодили кілька автомобілів та складське приміщення;
- у Голосіївському районі сталось руйнування 2-го та 3-го поверхів поліклініки. На відкритій території, внаслідок падіння уламків, палали кілька автівок. Також падіння уламків були зафіксовані на відкритих територіях;
- у Солом’янському районі уламки влучили у верхні поверхи 15-поверхового житлового будинку, а також сталося загоряння в 24-поверховому будинку на рівні 7-8 поверхів. Внаслідок падіння уламків, виникло загоряння будівлі на території нежитлової забудови. За попередньою інформацією, пожежі внаслідок падіння уламків зафіксовані у 2 приватних будинках.
За словами Кличка, наразі відомо про 58 постраждалих, серед яких двоє — діти.
"35 медики осіб госпіталізували, іншим надали допомогу на місці та амбулаторно", — зазначив Кличко.
На момент публікації матеріалу було відомо про чотирьох загиблих осіб у Києві.
Удар РФ по Київській області
Також цієї ночі окупанти завдали ударів по Київській області. Регіон атакували дронами, крилатими ракетами та балістикою.
За словами голови Київської обласної військової адміністрації Миколи Калашника, наслідки ворожої атаки зафіксовані у чотирьох районах області:
- найбільше пошкоджень наразі зазнав Бучанський район. Тут пошкоджено три приватні будинки, логістичні та складські приміщення, інші нежитлові будівлі, а також шість вантажних автомобілів;
- у Вишгородському районі пошкоджено два багатоквартирні будинки та приватне домоволодіння;
- у Фастівському та Обухівському районах пошкоджень зазнали приватні будинки.
"У Бучанському районі травмовано чоловіка. З різаною раною стегна його госпіталізовано до лікарні. Уламкове поранення ноги отримав житель Обухівського району. У Фастівському районі чоловік отримав гостру реакцію на стрес. Усім постраждалим надано необхідну медичну допомогу", — зазначив Калашник.
