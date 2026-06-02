РФ запустила по Киеву более 40 ракет и "Цирконов": последствия ночной атаки (фото, видео)

В ночь на 2 июня российские войска нанесли массированный ракетный удар по Киеву одновременно запуская по украинской столице ударные беспилотники.

Под удар попали практически те же объекты, что и во время предыдущей атаки, однако количество ракет было больше, сообщил мониторинговый телеграм-канал "Николаевский ванек".

"Отбились плохо, если не вдаваться в подробности. Причины те же, что и в прошлый раз", — говорится в сообщении.

По данным мониторов, ВС РФ направили около 24 баллистических ракет и "Цирконов" по Киеву, а также 20 крылатых ракет Х-101 в направлении Киева.

Городской голова Киева Виталий Кличко предоставил подробную информацию о разрушениях и повреждениях, которые понесла украинская столица из-за атаки оккупантов:

в Дарницком районе в результате падения, вероятно, обломков БПЛА, возникло возгорание на территории АЗС;

в Оболонском районе падение обломков зафиксировали на открытых территориях — оба возле детских садов. Также возникло возгорание на территории незавершенного строительства;

в Шевченковском районе в результате падения обломков возник пожар в нежилом 3-этажном здании, а также частичное, незначительное повреждение фасадной части и крыши 9-этажного жилого дома. Еще в результате попадания обломков в 24-этажный жилой дом возникло возгорание на уровне 4-5 этажей. Падение обломков также вызвало пожар еще в 2 нежилых помещениях в Шевченковском районе;

в Святошинском районе в результате попадания обломков, произошло возгорание на уровне 1-го этажа в 5-этажном жилом доме, а также возник пожар на территории нежилой застройки;

в Подольском районе предварительно, в результате повторного попадания ракеты в 9-этажный жилой дом произошел частичный обвал конструкций. Также, по предварительной информации, на крышу другого 9-этажного жилого дома упали обломки, в результате чего возникло возгорание на крыше и повреждено остекление окон. Еще в Подольском районе в результате падения обломков вероятно БпЛА, пожар на территории нежилой застройки. С распространением на территорию других нежилых зданий. А на открытой территории одного из коммунальных предприятий обломки повредили несколько автомобилей и складское помещение;

в Голосеевском районе произошло разрушение 2-го и 3-го этажей поликлиники. На открытой территории, в результате падения обломков, пылали несколько автомобилей. Также падения обломков были зафиксированы на открытых территориях;

произошло разрушение 2-го и 3-го этажей поликлиники. На открытой территории, в результате падения обломков, пылали несколько автомобилей. Также падения обломков были зафиксированы на открытых территориях; в Соломенском районе обломки попали в верхние этажи 15-этажного жилого дома, а также произошло возгорание в 24-этажном доме на уровне 7-8 этажей. В результате падения обломков, возникло возгорание здания на территории нежилой застройки. По предварительной информации, пожары в результате падения обломков зафиксированы в 2 частных домах.

По словам Кличко, сейчас известно о 58 пострадавших, среди которых двое — дети.

"35 медики человек госпитализировали, другим оказали помощь на месте и амбулаторно", — отметил Кличко.

На момент публикации материала было известно о четырех погибших лицах в Киеве.

Удар РФ по Киевской области

Также этой ночью оккупанты нанесли удары по Киевской области. Регион атаковали дронами, крылатыми ракетами и баллистикой.

РФ атаковала Киевскую область Фото: ДСНС

По словам председателя Киевской областной военной администрации Николая Калашника, последствия вражеской атаки зафиксированы в четырех районах области:

больше всего повреждений пока получил Бучанский район . Здесь повреждены три частных дома, логистические и складские помещения, другие нежилые здания, а также шесть грузовых автомобилей;

в Вышгородском районе повреждены два многоквартирных дома и частное домовладение;

в Фастовском и Обуховском районах повреждения получили частные дома.

"В Бучанском районе травмирован мужчина. С резаной раной бедра он госпитализирован в больницу. Обломочное ранение ноги получил житель Обуховского района. В Фастовском районе мужчина получил острую реакцию на стресс. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь", — отметил Калашник.

Поврежденный в результате атаки РФ дом на Киевщине Фото: ДСНС

В ночь на 1 июня РФ ударила "Шахедами" по Харькову и Одессе.