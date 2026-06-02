РФ масовано вдарила по Україні: у Києві десятки постраждалих — яка ситуація в інших містах (фото)

У ніч на 2 червня Росія здійснила одну з наймасштабніших повітряних атак останніх місяців, випустивши по Україні десятки ракет і сотні безпілотників. Під ударом опинилися Київ, Дніпро, Харків, Запоріжжя та низка інших міст.

Як повідомляє видання "Новини.LIVE", повітряна тривога цієї ночі охопила значну частину країни. Ворожих ударів також зазнали Суми, Херсон, Чернігів, Шостка, Житомир, Хмельницький, Старокостянтинів та населені пункти Полтавського району.

За інформацією моніторингового Telegram-каналу "ППО Радар", головною ціллю чергового масованого удару став Київ. За попередніми оцінками, російські війська застосували понад 40 ракет різних типів та до 300 безпілотників.

Карта обстрілу України 2 червня

Обстріл Києва 2 червня — що відомо про наслідки

Про масовану атаку на Київ у ніч проти 2 червня одним із перших повідомив мер столиці Віталій Кличко. Близько другої години ночі він закликав мешканців залишатися в укриттях, оскільки в місті лунали вибухи та працювали сили ППО.

Упродовж ночі російська атака охопила практично всю столицю. Повідомлення про пожежі, руйнування та падіння уламків надходили з різних районів міста. Під ударом опинилися житлові будинки, об'єкти цивільної інфраструктури, автозаправні станції, медичні заклади та нежитлові споруди.

Одними з перших наслідків атаки стали пожежі на Подолі та в Оболонському районі. На Подолі загорілася територія нежитлової забудови, а уламки впали на дах дев'ятиповерхового будинку, та пошкодили при цьому покрівлю та вікна. Згодом ситуація там ускладнилася — після повторного влучання в одну з багатоповерхівок стався частковий обвал конструкцій.

В Оболонському районі уламки спричинили займання автомобілів та кілька пожеж на відкритих територіях. Ба більше, частина боєприпасів впала неподалік дитячих садків.

Серйозних пошкоджень зазнав Шевченківський район. Тут уламки та, ймовірно, ракети влучили як у нежитлові будівлі, так і в житлову забудову. В одному з 24-поверхових будинків спалахнула пожежа на четвертому та п'ятому поверхах. Також в районі горіли кілька інших об'єктів, а один із житлових будинків отримав пошкодження фасаду та покрівлі.

У Святошинському районі виникли пожежі на території нежитлової забудови та у п'ятиповерховому житловому будинку. У Солом'янському районі уламки пошкодили верхні поверхи 15-поверхівки, а в іншому житловому комплексі сталася пожежа в 24-поверховому будинку. Крім того, зайнялися приватні будинки та нежитлові споруди.

Значних руйнувань зазнав і Голосіївський район. Там внаслідок удару було частково зруйновано поліклініку — обвалилися другий та третій поверхи будівлі. Також палали автомобілі, торговельні павільйони та інші об'єкти. За іншими адресами в районі зафіксували влучання по нежитловій забудові, що спричинило пожежі та руйнування.

У Дарницькому районі через падіння уламків виникла пожежа на території автозаправної станції, а також загорілася нежитлова будівля. Крім того, внаслідок атаки в частині Києва спостерігалися перебої з електропостачанням, зокрема в Подільському, Оболонському та Святошинському районах.

Кількість постраждалих протягом ночі невпинно зростала. Якщо спочатку йшлося про кількох травмованих, то вже на ранок, за даними міської влади, відомо було про 58 постраждалих. Серед них — двоє дітей. До лікарень госпіталізували 40 людей, решті медики надали допомогу на місці або амбулаторно.

На жаль, атака забрала життя чотирьох людей. Рятувальники, медики, поліцейські та комунальні служби продовжили працювати на місцях ударів.

Удар ЗС РФ по Дніпру у ніч на 2 червня — що відомо

Як написав на своїй сторінці у Telegram голова Дніпропетровської ОДА Олександр Ганжа, у ніч на 2 червня російські війська завдали удару по Дніпру. Внаслідок атаки виникла пожежа, а згодом стало відомо про значні руйнування житлової забудови та численних постраждалих.

За словами посадовця, через ворожий обстріл було частково зруйновано двоповерховий житловий будинок, де спалахнула пожежа. Також пошкоджень зазнав чотириповерховий будинок — там були зруйновані кілька квартир. Рятувальники та екстрені служби працювали на місцях влучань протягом усієї ночі.

Першою жертвою атаки стала 73-річна жінка, яку госпіталізували у важкому стані. Попри зусилля медиків, вона померла у лікарні від отриманих поранень. Згодом кількість загиблих почала зростати. Станом на ранок було підтверджено загибель п'яти людей.

Також невпинно збільшувалася кількість постраждалих. Спочатку повідомлялося про трьох поранених, однак пізніше їхня кількість зросла до 16 осіб. За останніми даними, внаслідок удару по Дніпру поранення дістали 25 людей. Із них 23 були госпіталізовані. Серед постраждалих — 13-річна дівчинка, стан якої медики оцінюють як середньої тяжкості.

Відомо, що троє поранених перебувають у важкому стані. Серед них 71-річна жінка та 22-річний чоловік. Решта потерпілих отримують необхідну медичну допомогу в лікарнях міста.

Крім Дніпра, під ударом цієї ночі опинилося й Кам'янське. Там через атаку росіян спалахнули пожежі в одноповерховому та п'ятиповерховому житлових будинках. За даними обласної влади, у місті постраждали троє людей: 72-річна жінка, яка отримала опіки, а також 49-річна жінка та 50-річний чоловік. Усі вони були госпіталізовані, їхній стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості.

Згодом у ДСНС заявили, що внаслідок атаки Росії по Дніпру загинуло 6 людей, серед них — рятувальник. Водночас ще 36 осіб отримали поранення.

Атака на Харків у ніч на 2 червня — деталі

Також цієї ночі російські війська масовано атакували Харків. Як повідомив у Telegram міський голова Ігор Терехов, ворог застосував 15 ударних безпілотників та дві балістичні ракети.

Влучання зафіксували в Основ'янському, Слобідському, Немишлянському та Київському районах міста. Найбільше постраждав Основ'янський район, де були пошкоджені приватні будинки, адміністративні споруди, територія дитячого садка та інші об'єкти цивільної інфраструктури. Також через удари виникли пожежі.

У Немишлянському районі внаслідок атаки загорілася офісна будівля, у Слобідському були пошкоджені багатоповерхівка, автомобілі та мережі зовнішнього освітлення, а в Київському районі удари припали по території промислових підприємств.

За даними міської влади, внаслідок обстрілу постраждали 10 людей, серед них — 11-річна дівчинка. Крім того, вже близько 6-ї ранку Терехов повідомив про нове влучання дрона типу "Шахед" у Київському районі Харкова.

Обстріл Запоріжжя 2 червня — наслідки

Під масованою російською атакою в ніч на 2 червня також опинилося Запоріжжя. Як писав у Telegram голова Запорізької ОВА Іван Федоров, протягом ночі в області неодноразово оголошували загрозу ударів крилатими та балістичними ракетами, а також ударними безпілотниками.

Близько 1:40 у регіоні пролунали перші вибухи. Невдовзі Федоров повідомив, що російські війська вразили об'єкт промислової інфраструктури в обласному центрі. Згодом окупанти продовжили завдавати ударів по промисловому об'єкту міста, а вибухи лунали протягом кількох годин.

За словами очільника ОВА, Запоріжжя перебувало під масованою комбінованою атакою. Станом на 3:18 було зафіксовано щонайменше 20 ударів із різних видів озброєння по обласному центру.

Внаслідок одного з ударів пошкоджень зазнав приватний житловий будинок — була понівечена покрівля. Попередньо, обійшлося без постраждалих.

Повітряна тривога в області тривала майже до 6:40 ранку, однак вже після 7-ї години її знову оголосили через нову загрозу балістичних ракет. Інформація щодо можливих руйнувань та постраждалих продовжувала уточнюватися.

Варто зауважити, що російські віськові близько 7:20 завдали повторного удару по Києву балістичними ракетами. Моніторингові канали повідомляли про можливий обстріл ракетами "Циркон" з території окупованого Криму.

Також Фокус писав, що цієї ж ночі ворог завдав ударів в Сумах по житловому сектору міста. У Зарічному районі БпЛА влучив у багатоповерховий будинок, а в Ковпаківському районі дрон поцілив у приватну оселю, де виникла пожежа.