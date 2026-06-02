"Завершення війни до кінця дня" та нова "парадигма": в Кремлі озвучили умови для Зеленського

Російська Федерація може до кінця дня завершити війну, якщо українські Збройні сили вийдуть з окупованого Росією Донбасу, заявив речник Кремля Дмитро Пєсков. Разом з тим Росія переводить війну на "нову парадигму", а приводом для цього стали події у Старобільську.

Російські війська завдають ударів по "військовій інфраструктурі" України, і при цьому президент Володимир Зеленський повинен наказати ЗСУ піти Донбасу, сказав Пєсков під час брифінгу для преси. Серед тез його виступу, опублікованих у Telegram-каналі росЗМІ ТАСС, ідеться про начебто готовність РФ до мирних переговорів, про продовження закритих контактів з США і про те, що Москва воюватиме, оскільки Київ "відмовляється від переговорів".

Заява Пєскова з'явилась зранку 2 червня після удару понад 600 ракет та дронів ЗС РФ, від яких загинуло майже 20 українців та майже сотня отримали поранення. Кремль висловився про "кінець війни до кінця дня" та про вихід ЗСУ з "регіонів Росії".

Інші тези речника Кремля стосувались реакції на події в Старобільську. Як з'ясувалось, президент РФ Володимир Путін вирішив скористатись цією ситуацією, щоб оголосити про "перехід війни на інший рівень" і про "зовсім іншу парадигму". Москва пригрозила Україні, що буде вести війну, поки не доб'ється "поставлених цілей" і поки Україна "не погодиться" на капітуляцію.

Президент України Володимир Зеленський, МЗС України та інші органи влади поки не коментували виступ Пєскова.

Зазначимо, 31 травня з'явилась заява президента Зеленського, у якій ішлося про "вікно можливостей" задля завершення війни. Зі слів глави держави, переговори можуть початись до зими 2026 року, а результат залежить від тиску Заходу на РФ, від дипломатичних заходів і від ліцензії на виробництво ракет Patriot. Водночас 1 червня західні медіа опублікували аналіз ситуації у РФ та з'ясувались, що росіяни мають проблеми з економікою, яка не витримає продовження війни. Згідно з даними Reuters, якщо у 2024 році російська економіка зросла на 4%, то за перший квартал 2026 року — на 0,4%.

Удар ЗС РФ 2 червня, після якого з'явився виступ Пєскова, забрав життя майже 20 українців, ідеться у зведеннях військових адміністрації Києва та Дніпра. Згідно з даними Повітряних сил, росіяни застосували 600 дронів-камікадзе різних типів та близько 50 ракет (балістичних, крилатих, гіперзвукових). Як заявив представник Повітряного командування Юрій Ігнат, ЗС РФ справді запустили гіперзвукові ракети, при цьому в України бракує зенітних ракет західного виробництва для збиття.

Нагадуємо, міський голова Дніпра Борис Філатов розповів про використання касетних боєприпасів під час удару РФ 2 червня: з'явились фото мікровлучань.