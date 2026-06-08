Зеленский предупредил Путина, что Украина начнет бить баллистикой по РФ, — Telegraph

Президент Российской Федерации Владимир Путин отверг предложение президента Украины Владимира Зеленского о завершении войны и проигнорировал предупреждение об украинской баллистике, говорится в материале The Telegraph. Глава Кремля имел возможность выйти из войны, но отказался от этого шанса, хотя услышал объявление о начале ударов Украины.

Украина информировала Российскую Федерацию о готовности ударов баллистическими ракетами, если Кремль не согласится на завершение войны на текущей линии фронта, написало The Telegraph со ссылкой на интервью Зеленского на Sky News. Вскоре ВСУ получат баллистику, поэтому РФ имеет шанс выйти из войны до усиления ударов, говорится в материале.

Медиа собрало данные о мирных переговорах и новом оружии ВСУ, и написало в заголовке, что "Украина вскоре может нанести удар по России баллистической ракетой". Также привели еще один тезис Зеленского, который сказал, что украинцы не будут молча умирать.

Баллистика Украины — The Telegraph о предупреждениях Зеленского Фото: Скриншот

"Мы произвели много разных дронов и ракет, у нас до сих пор нет баллистики, но мы уже в процессе, мы очень близки. Это наш ответ, и мы не будем просто молча умирать. Мы будем отвечать, и мы будем становиться сильнее и сильнее с каждым днем, день за днем", — сказал украинский президент в разговоре с медиа.

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В материале отмечается, что РФ потеряла свой шанс выйти из войны, а Украина тем временем сформировала коалицию трех сильнейших стран Европы, Великобритании, Франции и Германии, для дальнейших переговоров. The Telegraph привело комментарий главы МИД Украины Андрея Сибиги, который отметил в X, что "неудачи РФ станут более унизительными".

Баллистика Украины — Сибига об итогах переговоров с РФ Фото: Скриншот

Других деталей относительно ударов баллистики Украины по РФ медиа не привело.

Баллистика Украины — детали

Отметим, Фокус писал о баллистике Украины и о готовности ракет для ударов по РФ. В частности, 5 июня глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут заявил в комментарии медиа, что Украина уже имеет баллистику на 800-900 км и уже использовала ее для атак на объекты в РФ. Чмут не предоставил деталей, только ссылался на заявления украинского руководства.

Кроме того, главный инженер и совладелец компании Fire Point Денис Штилерман заявил, что вскоре Украина будет иметь 10-20 баллистических ракет, которые начнет испытывать ударами по Москве. При этом речь шла как о ракетах FP-7 с дальностью на 300 км, которые уже проходят испытания, так и о ракетах FP-9, которые ожидают двигателей из Дании и до конца июня также могут быть первые пуски.

Между тем 5 июня стало известно о письме Зеленского Путину, в котором было предложение завершения войны по линии фронта и упоминался старший возраст российского президента. В то же время Кремль и нардеп Алексей Гончаренко рассказали о тайном визите российского олигарха Романа Абрамовича в Киев, который повез в Москву месседжи от украинской власти.

Напоминаем, в начале июня ВСУ несколько дней подряд били по портам и нефтяной инфраструктуре Санкт-Петербурга именно тогда, когда там проходил международный экономический форум ПМЭФ-2026.