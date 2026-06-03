"Ракета существует": Чмут подтвердил боевое применение украинской баллистики, которая бьет на 800-900 км

Украинские военные уже использовали баллистическую ракету украинского производства, которая способна наносить удары на 800-900 км, заявил Тарас Чмут. При этом, это было именно боевое применение.

В то же время глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут не стал раскрывать, били ли по территории РФ или по оккупированной Россией украинской территории. Об этом он сказал журналистам "Новости. Live" в кулуарах международного Форума "Архитектура Безопасности".

Отвечая на вопрос журналистки о том, существует ли украинская баллистика, способная бить на 800-900 км, Тарас Чмут сказал коротко — "существует". На уточняющий вопрос он подтвердил, что состоялось и боевое применение такой ракеты.

В то же время он не уточнил, куда именно украинские военные били.

Отдельно Чмут отметил, что не он должен оценивать успешность применения украинской баллистической ракеты.

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"Но если вопрос звучит так, применяла ли Украина украинскую баллистику по Российской Федерации как врагу — да, применяла, и об этом были официальные сообщения многочисленных должностных лиц в прошлые годы. Эффективность, серийность, масштаб и так далее — это уже детали, с которыми надо идти к этим самым официальным лицам, и они по мере возможного должны об этом комментировать", — сказал Чмут.

Он также отметил, что в Украине разрабатывают и изготавливают собственные баллистические ракеты. Однако такой же массовости, как у дронов, ожидать не стоит, потому что это сложное технологическое изделие.

Ранее совладелец компании-разработчике ракет "Fire Point" Денис Штилерман украинская баллистическая ракета, которая сможет достичь Москвы, будет готова уже в середине лета. При этом его компания, которая разработала ракету "Фламинго", сможет делать столько баллистических FP-9, сколько потребуется.

В начале февраля соучредители компании Fire Point анонсировали ракеты FP-7 и FP-9. Так сообщалось, что ракета FP-7 должна стать заменой ATACMS.

27 февраля компания Fire Point показала пуск новой баллистической ракеты FP-7.

Впервые ракеты FP-7 и FP-9 были продемонстрированы еще на международной выставке MSPO в Польше. Тогда сообщалось, что ракета сможет поражать цели на расстоянии до 200 км со скоростью 1500 м/с, имеет боевую часть 150 кг и точность 14 метров. Пуск ракеты осуществляется с наземной платформы, что обеспечивает оперативность.