"Ракета існує": Чмут підтвердив бойове застосування української балістики, яка б'є на 800-900 км

Українські військові вже використовували балістичну ракету українського виробництва, яка здатна завдавати ударів на 800-900 км, заявив Тарас Чмут. При цьому, це було саме бойове застосування.

Водночас голова фонду "Повернись живим" Тарас Чмут не став розкривати, чи били по території РФ, чи по окупованій Росією українській території. Про це він сказав журналістам "Новини. Live" в кулуарах міжнародного Форуму "Архітектура Безпеки".

Відповідаючи на питання журналістки про те, чи існує українська балістика, що здатна бити на 800-900 км, Тарас Чмут сказав коротко — "існує". На уточнювальне запитання він підтвердив, що відбулося і бойове застосування такої ракети.

Водночас він не уточнив, куди саме українські військові били.

Окремо Чмут зазначив, що не він має оцінювати успішність застосування української балістичної ракети.

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"Але якщо питання звучить так, чи застосовувала Україна українську балістику по Російській Федерації як ворогу — так, застосовувала, і про це були офіційні повідомлення численних посадових осіб у минулі роки. Ефективність, серійність, масштаб і так далі — це уже деталі, з якими треба йти до цих самих офіційних осіб, і вони в міру можливого мають про це коментувати", — сказав Чмут.

Він також наголосив, що в Україні розробляють та виготовляють власні балістичні ракети. Однак такої ж масовості, як у дронів, очікувати не варто, бо це складний технологічний виріб.

Раніше співвласник компанії-розробинці ракет "Fire Point" Денис Штілерман українська балістична ракета, яка зможе досягнути Москви, буде готова вже в середині літа. При цьому його компанія, яка розробила ракету "Фламінго", зможе робити стільки балістичних FP-9, скільки буде потрібно.

На початку лютого співзасновники компанії Fire Point анонсували ракети FP-7 та FP-9. Так повідомлялося, що ракета FP-7 має стати заміною ATACMS.

27 лютого компанія Fire Point показала пуск нової балістичної ракети FP-7.

Вперше ракети FP-7 та FP-9 було продемонстровано ще на міжнародній виставці MSPO в Польщі. Тоді повідомлялося, що ракета зможе уражати цілі на відстані до 200 км зі швидкістю 1500 м/с, має бойову частину 150 кг і точність 14 метрів. Пуск ракети здійснюється з наземної платформи, що забезпечує оперативність.