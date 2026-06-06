Российский олигарх Абрамович приезжал в Киев для встречи с Зеленским, — Гончаренко

По информации нардепа Алексея Гончаренко, 21 мая российский олигарх Роман Абрамович посещал Киев, чтобы встретиться с Владимиром Зеленским. Якобы он должен был передать информацию от Зеленского к кремлевскому диктатору Владимиру Путину.

О том, что неназванный российский олигарх посещал Киев заявил 5 июня Владимир Путин, передает "Медуза". Нардеп фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко подтвердил эту информацию, указывая, что речь идет именно о Романе Абрамовиче.

По версии Путина, визит состоялся 21 мая. Гончаренко добавляет, что "встреча состоялась именно тогда". На следующий, по словам кремлевского диктатора, Украина якобы осуществила "террористический удар" по общежитию на Луганщине.

Путин сообщил, что после этого якобы спросил у бизнесмена о том, что это значит. Тот якобы ответил, что у него нет объяснений, но ему звонят из Киева. После этого контактов между бизнесменом и кремлевским диктатором не было, утверждает Путин.

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Гончаренко не дал деталей относительно переговоров, лишь отметив, что Абрамович якобы приезжал в Киев, чтобы встретиться с украинским президентом и передать информацию от него к Путину.

Официальных комментариев с украинской стороны относительно возможного визита Романа Абрамовича пока не было.

Участие Абрамовича в мирных переговорах — что известно

25 марта 2022 года в СМИ появилась информация, что Путин лично одобрил участие Романа Абрамовича в мирных переговорах между Россией и Украиной. Однако западные источники сомневались, что российский миллиардер принес пользу в российско-украинском переговорном процессе.

Перед этим журналисты The Wall Street Journal написали, что Зеленский лично просил Байдена не вводить санкции против Романа Абрамовича, поскольку тот может стать посредником на переговорах. В начале марта США разработали санкции против миллиардера, однако Совет нацбезопасности отдал распоряжение американскому Минфину подождать с ограничениями.

Впоследствии появилась информация, что Абрамович якобы передал главе Кремля рукописную записку от Зеленского с условиями мира, после чего тот ответил: "Передайте ему, что я их уничтожу".

А Bellingcat узнал, что у трех членов делегации, участвовавших в переговорах между Украиной и Россией, были обнаружены симптомы отравления химическим оружием. Такие же симптомы якобы зафиксировали и у Романа Абрамовича.

Летом 2022 года Абрамович присутствовал на подписании зерновой сделки в Стамбуле (Турция). Также в СМИ писали, что Абрамович и принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман участвовали в переговорах по обмену пленными между Украиной и Россией.

В октябре 2022 года против Абрамовича были введены украинские санкции. При этом рядом с его фамилией есть замечание о том, что санкции против него "применяются после завершения процедуры обмена пленными и телами погибших".