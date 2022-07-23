Абрамович присутствовал на подписании "зернового соглашения" в Стамбуле - СМИ

Миллиардер раньше уже участвовал в рамочных мероприятиях по урегулирования военного конфликта между Россией и Украиной.

Российский миллиардер Роман Абрамович присутствовал на подписании зернового соглашения в Стамбуле (Турция). Об этом сообщает итальянская газета Ansa.

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По информации издания, Абрамович сидел в первом ряду в зале, подготовленном для церемонии подписания соглашения. О том, в каком статусе миллиардер участвовал в дипломатической процедуре, пока неизвестно.

Напомним, это не первый раз, когда Роман Абрамович присутствует на протокольных мероприятиях, связанных с урегулированием военного конфликта между Россией и Украиной. На начальных этапах полномасштабной войны он занимался организацией переговоров между двумя странами. В американских СМИ даже писали о том, что Владимир Зеленский якобы просил президента США Джо Байдена не вводить санкции против Абрамовича из-за его участия в переговорном процессе.

Позже появилась информация о том, что российского миллиардера отравили во время очередного раунда российско-украинских переговоров в Киеве. На какой-то период он полностью потерял зрение. Британская служба ВВС сообщала, что на лицо были все симптомы применения химического оружия.

После того как переговоры между Россией и Украиной по мирному урегулированию военного конфликта зашли в тупик, Абрамович якобы лично летал в Киев и беседовал с членами украинской переговорной делегации. Официального подтверждения этой информации не было.

Как известно из-за западных санкций дела у миллиардера идут не лучшим образом. В СМИ даже писали, будто он "умолял" своих влиятельных друзей из США одолжить ему по миллиону долларов, чтобы удержаться на плаву. Ведь миллиардер только на зарплаты персоналу тратил около 750 тысяч долларов в неделю.

Первой страной, которая ввела ограничения в отношении Абрамовича после начала полномасштабной войны в Украине, стала Великобритания. Активы миллиардера заморожены, и ему запрещен въезд в страну. В середине марта санкции против олигарха ввел также Евросоюз.

Фокус ранее писал, что в Стамбуле подписали трехстороннее соглашение по разблокировке отгрузки зерна из украинских портов. Прямой договоренности между Москвой и Киевом нет. Украина и Россия отдельно подписали зеркальный документ с Турцией и ООН. Подписанное соглашение позволит отправить из Украины не менее 25 млн тонн зерна на мировые рынки.