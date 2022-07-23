Абрамович був присутній на підписанні "зернової угоди" у Стамбулі — ЗМІ

Мільярдер раніше вже брав участь у рамкових заходах щодо врегулювання воєнного конфлікту між Росією та Україною.

Російський мільярдер Роман Абрамович був присутній на підписанні зернової угоди у Стамбулі (Туреччина). Про це повідомляє італійська газета Ansa.

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За інформацією видання, Абрамович сидів у першому ряду в залі, підготовленій для церемонії підписання угоди. Про те, в якому статусі мільярдер брав участь у дипломатичній процедурі, поки невідомо.

Нагадаємо, це не вперше, коли Роман Абрамович присутній на протокольних заходах, пов'язаних із врегулюванням воєнного конфлікту між Росією та Україною. На початкових етапах повномасштабної війни він займався організацією переговорів між двома країнами. В американських ЗМІ навіть писали про те, що Володимир Зеленський нібито просив президента США Джо Байдена не запроваджувати санкції проти Абрамовича через його участь у переговорному процесі.

Згодом з'явилася інформація про те, що російського мільярдера отруїли під час чергового раунду російсько-українських переговорів у Києві. На якийсь період він повністю втратив зір. Британська служба ВВС повідомляла, що в наявності були всі симптоми застосування хімічної зброї.

Після того, як переговори між Росією та Україною щодо мирного врегулювання воєнного конфлікту зайшли в глухий кут, Абрамович нібито особисто літав до Києва і розмовляв з членами української переговорної делегації. Офіційного підтвердження цієї інформації не було.

Як відомо, через західні санкції справи в мільярдера йдуть не найкраще. У ЗМІ навіть писали, ніби він "умовляв" своїх впливових друзів із США позичити йому по мільйону доларів, щоб утриматися на плаву. Адже мільярдер лише на зарплати персоналу витрачав близько 750 тисяч доларів на тиждень.

Першою країною, яка запровадила обмеження щодо Абрамовича після початку повномасштабної війни в Україні, стала Великобританія. Активи мільярдера заморожені, і йому заборонено в'їзд до країни. В середині березня санкції проти олігарха запровадив також Євросоюз.

Фокус раніше писав, що у Стамбулі підписали тристоронню угоду щодо розблокування відвантаження зерна з українських портів. Прямої домовленості між Москвою та Києвом немає. Україна та Росія окремо підписали дзеркальний документ із Туреччиною та ООН. Підписана угода дозволить відправити з України щонайменше 25 млн тонн зерна на світові ринки.