Російський олігарх Абрамович приїжджав до Києва для зустрічі з Зеленським, — Гончаренко

За інформацією нардепа Олексія Гончаренка, 21 травня російський олігарх Роман Абрамович відвідував Київ, аби зустрітися з Володимиром Зеленським. Нібито він мав передати інформацію від Зеленського до кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Про те, що неназванний російський олігарх відвідував Київ заявив 5 червня Володимир Путін, передає "Медуза". Нардеп фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко підтвердив цю інформацію, вказуючи, що йдеться саме про Романа Абрамовича.

За версією Путіна, візит відбувся 21 травня. Гончаренко додає, що "зустріч відбулася саме тоді". На наступний, за словами кремлівського диктатора, Україна нібито здійснила "терористичний удар" по гуртожитку на Луганщині.

Путін повідомив, що після цього нібито спитав в бізнесмена про те, що це значить. Той нібито відповів, що у нього немає пояснень, але йому дзвонять з Києва. Після цього контактів між бізнесменом та кремлівським диктатором не було, стверджує Путін.

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Гончаренко натомість не дав деталей щодо перемовин, лише зазначивши, що Абрамович нібито приїжджав до Києва, щоб зустрітися з українським президентом та передати інформацію від нього до Путіна.

Офіційних коментарів з української сторони щодо можливого візиту Романа Абрамовича наразі не було.

Участь Абрамовича у мирних перемовинах — що відомо

25 березня 2022 року у ЗМІ з'явилася інформація, що Путін особисто схвалив участь Романа Абрамовича в мирних переговорах між Росією та Україною. Проте західні джерела сумнівалися, що російський мільярдер приніс користь у російсько-українському переговорному процесі.

Перед цим журналісти The Wall Street Journal написали, що Зеленський особисто просив Байдена не вводити санкції проти Романа Абрамовича, оскільки той може стати посередником на переговорах. На початку березня США розробили санкції проти мільярдера, проте Рада нацбезпеки віддала розпорядження американському Мінфіну почекати з обмеженнями.

Згодом з'явилася інформація, що Абрамович нібито передав главі Кремля рукописну записку від Зеленського з умовами миру, після чого той відповів: "Передайте йому, що я їх знищу".

А Bellingcat дізнався, що у трьох членів делегації, які брали участь у переговорах між Україною та Росією, було виявлено симптоми отруєння хімічною зброєю. Такі ж симптоми нібито зафіксували і в Романа Абрамовича.

Влітку 2022 року Абрамович був присутній на підписанні зернової угоди у Стамбулі (Туреччина). Також у ЗМІ писали, що Абрамович і принц Саудівської Аравії Мухаммед бен Салман брали участь у переговорах щодо обміну полоненими між Україною та Росією.

У жовтні 2022 року проти Абрамовича були запроваджені українські санкції. Водночас поряд із його прізвищем є зауваження про те, що санкції проти нього "застосовуються після завершення процедури обміну полоненими й тілами загиблих".