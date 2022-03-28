Українських переговорників та Абрамовича отруїли хімічною зброєю, — Bellingcat

У постраждалих членів української делегації, за даними журналістів, проявилися симптоми у вигляді запалення шкіри та пронизливого болю в очах.

У трьох членів делегації, які брали участь у переговорах між Україною та Росією, було виявлено симптоми отруєння хімічною зброєю. Про це повідомляє розслідувальний проєкт "Bellingcat".

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Отруєння переговорників та Романа Абрамовича — версія Bellingcat

За даними журналістів, йдеться про трьох членів делегації, які були перемовниками увечері 3 березня.

Проєкт Bellingcat стверджує, що симптоми отруєння хімічною зброєю також зафіксовано в російського мільярдера Романа Абрамовича.

"Bellingcat може підтвердити, що три члени делегації, яка брали участь у мирних переговорах між Україною та Росією в ніч з 3 на 4 березня 2022 року, зіткнулися із симптомами, характерними для отруєння хімічною зброєю. Одним із постраждалих був російський підприємець Роман Абрамович", — йдеться в повідомленні журналістів.

Як зазначає проєкт Bellingcat, українські переговорники повернулися до київської квартири увечері 3 березня та відчули перші симптоми, зокрема запалення шкіри та пронизливий біль в очах.

"Наступного дня група переговорників виїхала з Києва до Львова шляхом до Польщі, а потім до Стамбула, щоб продовжити неформальні переговори з російською стороною. Розслідувача Bellingcat попросили допомогти забезпечити проведення експертизи фахівцями з хімічної зброї. На підставі дистанційного обстеження та дослідження на місці експерти дійшли висновку, що симптоми, найімовірніше, є результатом отруєння невизначеною хімічною зброєю", — додали журналісти-розслідувачі.

За кілька годин до появи симптомів, за даними Bellingcat, переговорники вживали лише воду та шоколад. Четвертий член української делегації, який їв такі ж продукти, був абсолютно здоровим. Доза та тип використаного токсину, як припускають журналісти, були недостатніми, щоб завдати серйозної шкоди здоров'ю. У Bellingcat припускають, що в такий спосіб переговорників хотіли залякати.

[ + – ] Українських переговорників та Романа Абрамовича отруїли хімічною зброєю, — Bellingcat

Про можливе отруєння олігарха Романа Абрамовича також повідомив журналіст британського видання The Guardian Шон Волкер. За його словами, у бізнесмена, який брав участь у переговорах між РФ та Україною, проявлялися характерні симптоми і на кілька годин бізнесмен втрачав зір.

"В Абрамовича були симптоми отруєння. Роман втратив зір на кілька годин і лікувався в Туреччині", — додав журналіст у своєму мікроблозі.

[ + – ] Українських переговорників та Романа Абрамовича отруїли хімічною зброєю

Отруєння переговорників та Романа Абрамовича – позиція Офісу президента України

Радник голови ОП та член української делегації на переговорах з Росією Михайло Подоляк прокоментував інформацію про можливе відправлення переговорників. За його словами, наразі у ЗМІ з'являється багато "інформаційних спекуляцій та різних конспірологічних версій".

Подоляк запевнив, що українські переговорники продовжують виконувати свою роботу у штатному режимі.

Зазначимо, що 28 березня російські ЗМІ повідомили про отруєння народного депутата України та члена делегації на переговорах з РФ Рустама Умерова. Журналісти стверджували, що парламентарія отруїли бойовою речовиною "Новичок", але народному депутату вдалося вижити. Сам Рустам Умеров прокоментував чутки та порекомендував українцям "менше читати радянських газет".

Також повідомлялося, що мільярдер Роман Абрамович, який брав участь у переговорах з РФ, передав Володимиру Путіну записку з вимогами України щодо припинення повномасштабної війни.