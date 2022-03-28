Украинских переговорщиков и Абрамовича отравили химическим оружием, — Bellingcat

У пострадавших членов украинской делегации, по данным журналистов, проявились симптомы в виде воспаления кожи и пронзительной боли в глазах.

У трех членов делегации, которые участвовали в переговорах между Украиной и Россией, были обнаружены симптомы отравления химическим оружием. Об этом сообщает расследовательский проект Bellingcat.

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Отравление переговорщиков и Романа Абрамовича — версия Bellingcat

По данным журналистов, речь идет о трех членах делегации, которые были переговорщиками вечером 3 марта.

Проект Bellingcat утверждает, что симптомы отравления химическим оружием также зафиксированы у российского миллиардера Романа Абрамовича.

"Bellingcat может подтвердить, что три члена делегации, которая участвовала в мирных переговорах между Украиной и Россией в ночь с 3 на 4 марта 2022 года, столкнулись с симптомами, характерными для отравления химическим оружием. Одним из пострадавших был российский предприниматель Роман Абрамович", — говорится в сообщении журналистов.

Как отмечает проект Bellingcat, украинские переговорщики вернулись в киевскую квартиру вечером 3 марта и почувствовали первые симптомы, в том числе воспаление кожи и пронзительную боль в глазах.

"На следующий день группа переговорщиков выехала из Киева во Львов по пути в Польшу, а затем в Стамбул, чтобы продолжить неформальные переговоры с российской стороной. Расследователя Bellingcat попросили помочь обеспечить проведение экспертизы специалистами по химическому оружию. На основании дистанционного обследования и исследования на месте эксперты пришли к выводу, что симптомы, скорее всего, являются результатом отравления неопределенным химическим оружием", — добавили журналисты-расследователи.

За несколько часов до появления симптомов, по данным Bellingcat, переговорщики употребляли только воду и шоколад. Четвертый член украинской делегации, который ел такие же продукты, был абсолютно здоров. Доза и тип использованного токсина, как предполагают журналисты, были недостаточными, чтобы нанести серьезный вред здоровью. В Bellingcat предполагают, что таким образом переговорщиков хотели запугать.

[ + – ] Украинских переговорщиков и Романа Абрамовича отравили химическим оружием, - Bellingcat

О возможном отравлении олигарха Романа Абрамовича также сообщил журналист британского издания The Guardian Шон Уолкер. По его словам, у бизнесмена, который участвовал в переговорах между РФ и Украиной, проявлялись характерные симптомы и на несколько часов бизнесмен терял зрение.

"У Абрамовича были симптомы отравления. Роман потерял зрение на несколько часов и лечился в Турции", — добавил журналист в своем микроблоге.

[ + – ] Украинских переговорщиков и Романа Абрамовича отравили химическим оружием

Отравление переговорщиков и Романа Абрамовича — позиция Офиса президента Украины

Советник главы ОП и член украинской делегации на переговорах с Россией Михаил Подоляк прокомментировал информацию о возможном отправлении переговорщиков. По его словам, сейчас в СМИ появляется много "информационных спекуляций и разных конспирологических версий".

Подоляк заверил, что украинские переговорщики продолжают выполнять свою работу в штатном режиме.

Отметим, что 28 марта российские СМИ сообщили об отравлении народного депутата Украины и члена деленации на переговорах с РФ Рустама Умерова. Журналисты утверждали, что парламентарий отравили боевым веществом "Новичок", но народному депутату удалось выжить. Сам Рустам Умеров прокомментировал слухи и порекомендовал украинцам "меньше читать советских газет".

Также сообщалось, что миллиардер Роман Абрамович, который участвовал в переговорах с РФ, передал Владимиру Путину записку с требованиями Украины о прекращении полномасштабной войны.