"Не читайте советских газет": росСМИ написали об отравлении украинского переговорщика с РФ

Украинского нардепа Рустема Умерова отравили не "Новичком", считают пропагандисты. Политик чувствует себя хорошо и предупреждает об активной фазе информационной войны.

Народного депутата Украины, участника делегации российско-украинских переговоров об окончании войны Рустема Умерова могли в марте отравить. Такую информацию распространило российское издание "Агентство" со ссылкой на три информированные источника.

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Журналисты утверждают, что его отравили в Киеве, но политик остался жив и сейчас чувствует себя удовлетворительно. Вместе с Умеровым, по их словам, пострадали обычные люди.

[ + – ] Умеров написал в Facebook, что с ним все в порядке

Это было не боевое отравляющее вещество "Новичок", уверены они.

"Украинские власти проводят закрытое расследование. Инцидент с Умеровым мог быть причиной того, что в марте переговоры на какое-то время перешли в онлайн-режим", – пишет издание.

Умеров 28 марта написал в Facebook, что с ним все в порядке.

"Не читайте до обеда советских газет, не доверяйте непроверенным источникам информации. Информационная война у нас также активно продолжается", – отреагировал он на информацию об отравлении.

Отметим, что Умеров ведет колонку в разделе "Мнения" на сайте Фокуса.

Власти Великобритании помогают представителям Украины вести переговоры со страной-агрессором. В Лондоне создали с этой целью специальное переговорное подразделение.

Напомним, что польские СМИ писали о тайном приезде в Польшу спецпоездом из Украины российского олигарха Романа Абрамовича. По версии журналистов, он может быть посредником в переговорах между РФ и Украиной.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 25 марта говорил, что переговоры с РФ ведутся каждый день, но они идут очень тяжело.