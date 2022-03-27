Чтобы в этот раз без "Минска". Лиз Трасс рассказала о целях Британии в переговорах с РФ

Лондон создал специальное подразделение, которое консультирует украинских дипломатов на переговорах с РФ, рассказала глава британского МИД.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в интервью заявила, что британские власти консультируют представителей Украины в переговорном процессе с Россией. Для этого Лондон создал специальное переговорное подразделение, которое оказывает помощь украинской стороне. Об этом 26 марта сообщила британская газета The Daily Teleraph.

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Глава МИД Соединенного Королевства считает, что в настоящее время Россия не заинтересована в серьезных переговорах, поэтому Запад должен ужесточить антироссийские санкции.

"Вот почему я говорю, что нам нужно проявить жесткость, чтобы добиться мира. Нам необходимо удвоить санкции. Нам необходимо вдвое увеличить поставки вооружения на Украину", — заявила Трасс.

Глава британского ведомства желает, чтобы именно Лондон сыграл ключевую роль в заключении сделки после того, как Россия созреет к переговорам.

Кроме того, Трасс считает что будущие договоренности между двумя конфликтующими странами должны предполагать не только прекращение огня и вывод российских войск с территории Украины, но и отказ Москвы от агрессивных действий в будущем.

По ее словам, в отношении двух стран не должен повториться Минский процесс. Вместо этого необходимы реальные рычаги влияния на Россию, с помощью которых Москва реально прекратит огонь и выведет свои войска.

"Мы знаем, что Россия подписала множество соглашений, которые она просто не выполняет. Поэтому нужны жесткие рычаги. Конечно, санкции — это жесткий рычаг. Эти санкции должны быть сняты только при условии полного прекращения огня и вывода войск, а также обязательств о том, что агрессии больше не будет. Кроме того, существует возможность введения ответных санкций в случае дальнейшей агрессии в будущем. Это реальный рычаг, который, как мне кажется, может быть использован", — подчеркнула Трасс.

В заключение министр выразила сожаление о том, что Великобритания не участвовала в минском переговорном процессе, в отличие от Франции и Германии, и считает, что Лондон должен был быть частью тех переговоров.

Отметим, что заявление Лиз Трасс по сути является первым официальным подтверждением того, что Великобритания может отменить свои масштабные санкции в рамках мирного урегулирования между Россией и Украиной.

Ранее сообщалось, что ​​бывший президент Польши Александр Квасьневский выразил мнение о неготовности российского президента Владимира Путина к переговорам с Киевом. По его словам, перед началом переговоров Москва должна вывести все войска из Украины, прекратить огонь и вернуться в положение до 24 февраля.

25 марта президент России Владимир Путин лично одобрил участие олигарха Романа Абрамовича в переговорах между Украиной и Россией. Этот шаг опровергает заявлениям Абрамовича о том, что у него нет близких отношений с Путиным.