Щоб цього разу без "Мінська". Ліз Трасс розповіла про цілі Британії у переговорах з РФ

Лондон створив спеціальний підрозділ, який консультує українських дипломатів на переговорах з РФ, розповіла глава британського МЗС.

Міністриня закордонних справ Великобританії Ліз Трасс в інтерв'ю заявила, що британська влада консультує представників України в переговорному процесі з Росією. Для цього Лондон створив спеціальний переговорний підрозділ, який допомагає українській стороні. Про це 26 березня повідомила британська газета The Daily Teleraph.

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Глава МЗС Сполученого Королівства вважає, що наразі Росія не зацікавлена у серйозних переговорах, тому Захід має посилити антиросійські санкції.

"От чому я говорю, що нам потрібно проявити жорсткість, щоб досягти миру. Нам необхідно подвоїти санкції. Нам необхідно вдвічі збільшити постачання озброєння в Україну", — заявила Трасс.

Глава британського відомства бажає, щоб саме Лондон зіграв ключову роль в укладанні угоди після того, як Росія дозріє до переговорів.

Крім того, Трасс вважає, що майбутні домовленості між двома країнами, що конфліктують, мають передбачати не лише припинення вогню і виведення російських військ із території України, а й відмову Москви від агресивних дій у майбутньому.

За її словами, між цими двома країнами не має повторитись Мінський процес. Натомість необхідні реальні важелі впливу на Росію, за допомогою яких Москва реально припинить вогонь і виведе свої війська.

"Ми знаємо, що Росія підписала безліч угод, які вона просто не виконує. Тому потрібні жорсткі важелі. Звичайно, санкції — це жорсткий важіль. Ці санкції мають бути зняті лише за умови повного припинення вогню і виведення військ, а також зобов'язань про те, що агресії більше не буде. Крім того, існує можливість запровадження санкцій у відповідь у разі подальшої агресії в майбутньому. Це реальний важіль, який, як мені здається, може бути використаний", — підкреслила Трасс.

На закінчення міністриня висловила жаль про те, що Великобританія не брала участі в мінському переговорному процесі, на відміну від Франції та Німеччини, і вважає, що Лондон мав бути частиною тих переговорів.

Зазначимо, що заява Ліз Трасс, по суті, є першим офіційним підтвердженням того, що Великобританія може скасувати свої масштабні санкції в межах мирного врегулювання між Росією та Україною.

Раніше повідомлялося, що колишній президент Польщі Олександр Квасневський висловив думку про неготовність російського президента Володимира Путіна до переговорів із Києвом. За його словами, перед початком переговорів Москва має вивести всі війська з України, припинити вогонь і повернутися до стану до 24 лютого.

25 березня президент Росії Володимир Путін особисто схвалив участь олігарха Романа Абрамовича в переговорах між Україною та Росією. Цей крок спростовує заяви Абрамовича про те, що в нього немає близьких стосунків із Путіним.