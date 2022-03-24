Мирний план для України: Путін наразі не готовий до переговорів — Квасневський

Поки Путін при владі, всі переговори навколо миру в Україні — це порожні розмови.

Якщо Путін хоче продовжувати війну, то це будуть одні розмови, театр і гра Путіна, щоб тягнути час. Таку думку висловив колишній президент Польщі Олександр Квасневський (1995-2005 рр.) в інтерв'ю Фокусу.

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"Будь-які домовленості з ним — це просто папір, ви це побачили вже за Мінськими угодами. Але треба розуміти, що економічна ситуація в Росії не покращується, і його оточення це відчуватиме все сильніше. Поки Путін при владі — це все порожні розмови. Можливо, були б інші розмови зі слабким Путіним або вже іншим лідером, "спадкоємцем" за участю різних країн", — заявив він.

Квасневський вважає, що до переговорів Росія має вивести свої війська з України, припинити ракетні удари, повернути все на те положення, як усе було до 24 лютого.

"Ми розуміємо, що з їхнього боку продовжуватиметься розмова про визнання Криму, ДНР/ЛНР, жодного вступу до НАТО тощо, але Україна з підтримкою світу диктуватиме свої умови. Усі умови тощо — це завдання вашого президента і народу. Потрібно пам'ятати головне — не вірити Путіну", — вважає експрезидент Польщі.

Більше про те, чому переговори з РФ за влади Путіна марні, читайте в повному матеріалі Фокусу Олександр Квасневський: "Страшний сон Путіна — це російський майдан та незалежна Україна".