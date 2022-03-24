Мирный план для Украины: Путин сейчас не готов к переговорам — Квасьневский

Пока Путин у власти все переговоры вокруг мира в Украине пустые разговоры.

Если Путин хочет продолжать войну — это будут одни разговоры, театр и игра Путина, чтобы тянуть время. Такое мнение выразил ​​бывший президент Польши Александр Квасьневский (1995—2005 гг.) в интервью Фокусу.

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"Любые договоренности с ним — это просто бумага, вы это увидели уже по Минским соглашениям. Но нужно понимать, что экономическая ситуация в России не улучшается, и его окружение будет это чувствовать все сильнее. Пока Путин у власти — это все пустые разговоры. Возможно, были бы другие разговоры со слабым Путиным или уже другим лидером, "наследником", при участии разных стран", — заявил он.

Квасьневский считает, что до переговоров Россия должна вывести свои войска из Украины, прекратить ракетные удары, вернуть все в то положение, как все было до 24 февраля.

"Мы понимаем, что с их стороны будет продолжаться разговор о признании Крыма, ДНР/ЛНР, никакого вступления в НАТО и тд, но Украина с поддержкой мира будет диктовать свои условия. Все условия и тд — это задача вашего президента и народа. Нужно помнить главное — не верить Путину", — считает экс-президент Польши.

Больше о том, почему переговоры с РФ при власти Путина бесполезны читайте в полном материале Фокуса Александр Квасьневский: "Страшный сон Путина — это русский майдан и независимая Украина".