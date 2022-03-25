Российский олигарх Роман Абрамович тайно прибыл в Польшу, — СМИ

По информации журналистов, российский бизнесмен мог приехать в Польшу, чтобы участвовать в подготовке переговоров между Россией и Украиной. Или же для встречи с главой Белого дома Джо Байденом.

Российский олигарх тайно прибыл в Польшу в четверг 24 марта 2022 года спецпоездом из Украины. Об этом сообщает польское издание Ведомости со ссылкой на журналиста телеканала TVN Якуба Стаховяка.

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Ранее сообщалось, что Абрамович может выступать посредником в переговорах между Россией и Украиной.

В то же время польский журналист Якуб Стаховяк высказал предположение, что Абрамович мог прибыть в Польшу, чтобы встретиться с президентом США Джо Байденом, который намерен посетить эту страну во время своего европейского турне. Он добавил также, что российского миллиардера Путин мог просто выслать из страны.

[ + – ] Якуб Стаховяк

Ранее Фокус сообщал, что президент России Владимир Путин лично одобрил кандидатуру Романа Абрамовича для переговоров с Украиной. Давид Арахамия, глава парламентской фракции правящей партии "Слуга народа", также подтвердил, что Абрамович участвует в переговорном процессе. Западные источники сомневаются в том, что российский олигарх смог принести какую-то пользу в переговорах о прекращении огня и выводе российских войск с украинской территории.

В то же время, СМИ Запада называют Абрамовича единственным российским олигархом, который согласился подтолкнуть Путина к поиску мирного решения. Некоторые украинские чиновники полагают, что Роман Абрамович присоединился к организации переговорного процесса для того, чтобы избежать западных санкций. Частично ему это удалось — США, в отличие от Великобритании и ЕС, так и не ввели ограничения против Абрамовича.