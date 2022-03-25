Российский олигарх Роман Абрамович тайно прибыл в Польшу, — СМИ
По информации журналистов, российский бизнесмен мог приехать в Польшу, чтобы участвовать в подготовке переговоров между Россией и Украиной. Или же для встречи с главой Белого дома Джо Байденом.
Российский олигарх тайно прибыл в Польшу в четверг 24 марта 2022 года спецпоездом из Украины. Об этом сообщает польское издание Ведомости со ссылкой на журналиста телеканала TVN Якуба Стаховяка.
Ранее сообщалось, что Абрамович может выступать посредником в переговорах между Россией и Украиной.
В то же время польский журналист Якуб Стаховяк высказал предположение, что Абрамович мог прибыть в Польшу, чтобы встретиться с президентом США Джо Байденом, который намерен посетить эту страну во время своего европейского турне. Он добавил также, что российского миллиардера Путин мог просто выслать из страны.
Ранее Фокус сообщал, что президент России Владимир Путин лично одобрил кандидатуру Романа Абрамовича для переговоров с Украиной. Давид Арахамия, глава парламентской фракции правящей партии "Слуга народа", также подтвердил, что Абрамович участвует в переговорном процессе. Западные источники сомневаются в том, что российский олигарх смог принести какую-то пользу в переговорах о прекращении огня и выводе российских войск с украинской территории.
В то же время, СМИ Запада называют Абрамовича единственным российским олигархом, который согласился подтолкнуть Путина к поиску мирного решения. Некоторые украинские чиновники полагают, что Роман Абрамович присоединился к организации переговорного процесса для того, чтобы избежать западных санкций. Частично ему это удалось — США, в отличие от Великобритании и ЕС, так и не ввели ограничения против Абрамовича.