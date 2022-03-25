Російський олігарх Роман Абрамович таємно прибув у Польщу, — ЗМІ

За інформацією журналістів, російський бізнесмен міг приїхати в Польщу, щоби брати участь у підготовці переговорів між Росією та Україною або ж для зустрічі з головою Білого дому Джо Байденом.

Російський олігарх таємно прибув у Польщу в четвер 24 березня 2022 спецпоїздом із України. Про це повідомляє польське видання "Ведомости" з посиланням на журналіста телеканалу TVN Якуба Стахов'яка.

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Раніше повідомлялося, що Абрамович може виступати посередником у переговорах між Росією та Україною.

Водночас польський журналіст Якуб Стахов'як висловив припущення, що Абрамович міг прибути в Польщу, щоб зустрітися з президентом США Джо Байденом, який має намір відвідати цю країну під час свого європейського турне. Він також додав, що російського мільярдера Путін міг просто вислати з країни.

[ + – ] Якуб Стахов'як

Раніше Фокус повідомляв, що президент Росії Володимир Путін особисто схвалив кандидатуру Романа Абрамовича на переговори з Україною. Давид Арахамія, голова парламентської фракції правлячої партії "Слуга народу", також підтвердив, що Абрамович бере участь у переговорному процесі. Західні джерела сумніваються в тому, що російський олігарх зміг принести якусь користь у переговорах про припинення вогню та виведення російських військ із української території.

У той же час ЗМІ Заходу називають Абрамовича єдиним російським олігархом, який погодився підштовхнути Путіна до пошуку мирного рішення. Деякі українські чиновники вважають, що Роман Абрамович приєднався до організації переговорного процесу, щоб уникнути західних санкцій. Частково йому це вдалося — США, на відміну від Великої Британії та ЄС, так і не запровадили обмеження проти Абрамовича.