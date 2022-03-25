Ердоган, Макрон, Абрамович. Хто допомагає Україні домовлятися про мир із Путіним

Хто виступає посередниками в російсько-українських переговорах і яких успіхів їм вдалося досягти.

"Війну треба закінчувати. Треба сідати за стіл переговорів. Чесних і предметних. На користь людей, а не застарілих убивчих амбіцій", — говорив Володимир Зеленський, вкотре наголошуючи, що війна закінчується не на полі бою, а за столом переговорів.

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Російсько-українські переговори на рівні делегацій ведуться з четвертого дня повномасштабної війни. Єдине, щодо чого вдалося більш-менш домовитися за цей час, — організація гуманітарних коридорів для евакуації українців із найгарячіших точок. При цьому росіяни неодноразово зривали евакуацію.

Оскільки війна в Україні — це питання не двох держав, а всього світу, з першого дня в переговорах з'явилися посередники від різних країн. Кожному вдалося досягти певних успіхів, і кожен діяв не лише з міркувань миру на європейському континенті, а й із власних інтересів.

Абрамович

Західні медіа називали мільярдера Романа Абрамовича єдиним олігархом із Росії, який публічно погодився підштовхнути Москву до пошуку мирного рішення. Інформацію про те, що він брав участь в організації зустрічі російської та української делегацій, підтверджували і в Москві, і в Києві. А в американському виданні Financial Times із посиланням на обізнані джерела стверджували, що Абрамович отримав "пряме благословення від Путіна" на посередництво у двосторонніх переговорах.

"Справді, він (Абрамович) у початковій стадії брав участь (в організації російсько-українських переговорів)", — заявляв прессекретар Кремля Дмитро Пєсков. Зараз, за словами Пєскова, Абрамович не бере участь у процесі.

[ + – ] Абрамович

За інформацією FT, деякі чиновники з України та західних урядів, із якими поговорило видання, скептично ставляться до того, наскільки Абрамович глибоко залучений у мирних переговорах. Інші припускають, що якщо олігарх і зіграв якусь роль, то перебільшив свої зусилля, щоб уникнути західних санкцій. Зрештою, у колишнього нафтового магната та власника лондонського футбольного клубу "Челсі" є яхти й розкішна нерухомість у Великій Британії та США. Є за що боротись.

Частково санкції оминути вдалося. США, на відміну від Великої Британії та ЄС, так і не запровадили обмеження проти Абрамовича. Як писав Wall Street Journal, можливо, про це американського президента попросила українська сторона. У виданні наголосили, що в західних чиновників, із якими поспілкувалися їхні журналісти, немає підстав вважати, що Абрамович особливо допомагає в переговорах. Хоча в останні тижні його приватні літаки літали між Росією, Туреччиною та Ізраїлем, що, можливо, говорить про те, що якусь діяльність мільярдер таки веде.

Представник Абрамовича зазначив у коментарі американському медіа, що бізнесмен "робить усе можливе, щоб підтримати зусилля, спрямовані на якнайшвидше відновлення миру".

Ердоган

Куди більших успіхів зміг досягти президент Туреччини Реджеп Ердоган, який із самого початку заявив про свою ініціативу бути посередником у переговорному процесі між Україною та Росією. Завдяки зусиллям турецької сторони 10 березня в Анталії вдалося організувати першу від початку повномасштабної війни зустріч голови МЗС України Дмитра Кулеби та його російського колеги Сергія Лаврова. Як говорили експерти, з якими розмовляв Фокус, під час переговорів на рівні міністрів закордонних справ сторони могли спробувати запустити процес підготовки зустрічі двох президентів, на якій наполягає Зеленський. За офіційною інформацією, говорити про це поки що зарано.

[ + – ] Ердоган Фото: Анадолу

25 березня Ердоган заявив, що існують чотири пункти з шести, щодо яких російській і українській сторонам, здається, вдалося дійти згоди. За інформацією президента Туреччини, йдеться про відмову України від вступу до НАТО, статус російської мови, відмову від розміщення наступальних озброєнь і питань колективної безпеки. При цьому, як стверджує Ердоган, Київ точно не погоджується з пунктами, які стосуються визнання Криму частиною РФ і незалежності т.зв. "Л/ДНР".

Українська сторона спростувала існування будь-яких консенсусів. За словами глави МЗС Дмитра Кулеби, переговорний процес між Росією та Україною триває дуже важко. Проте Київ зайняв тверду позицію та не збирається відступати від вимог.

Замість посередництва в переговорах президент Туреччини зміг зберегти нейтралітет і не підтримувати санкційну політику щодо Росії. За словами міністра енергетики та природних ресурсів країни Фатіха Донмеза, Анкара хоче бути стороною дипломатії, а не санкцій.

Бенет

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Бенет є ще одним посередником у російсько-українських переговорах. За словами глави Офісу президента України Андрія Єрмака, саме Єрусалим Україна розглядає як одне з пріоритетних місць для майбутньої можливої зустрічі президентів Зеленського та Путіна.

Фото: 7 Kanal

Після початку повномасштабної війни в Україні Бенет літав у Москву на переговори з Путіним. Зустріч відбулася 5 березня, у шабат (єврейська субота, коли заборонено працювати), що вказувало на її надзвичайну важливість, заради чого ортодоксальний прем'єр Ізраїлю вирішив піти проти релігійних традицій. Офіційні подробиці після візиту прем'єра не повідомлялися. Ізраїльські ЗМІ з посиланням на джерело в дипломатичних колах повідомляли, що поїздку Бенета в Москву скоординували зі США, Німеччиною та Францією та Україною. Крім війни, прем'єр Ізраїлю, ймовірно, говорив із Путіним про ядерну угоду з Іраном.

Після візиту Бенета до Москви в ізраїльському виданні The Jerusalem Post із посиланням на українського чиновника з'явилася інформація про те, що прем'єр-міністр Ізраїлю нібито рекомендував президенту Зеленському капітулювати, щоб уникнути великої кількості жертв серед мирного населення. Також ізраїльський уряд нібито переконував Україну не просити додаткову військову допомогу, оскільки такі запити можуть зашкодити посередницьким зусиллям. У канцелярії прем'єра такі заяви спростовували. JP також повідомляв, що, за їхньою інформацією, в ОП України не помічають результатів посередництва Ізраїлю. Здебільшого Бенет просто передає повідомлення між сторонами, не бажаючи займати чітку позицію щодо війни в Україні та прагнучи зберегти зв'язки Ізраїлю та Росії.

Примітно, що Ізраїль відмовився приймати біженців із України, пославшись на обмежені квоти.

Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон незабаром, 10 квітня, візьме участь у чергових президентських виборах, тому можливість уявляти себе головним переговорником між Києвом і Москвою для встановлення миру в Європі для нього чи не основна тема передвиборчої кампанії. Оцінити реальну вагу Макрона в російсько-українському переговорному процесі можна за його фотосесією зі спантеличеним виглядом, яку французькому президентові влаштували в перший день повномасштабної війни в Україні після телефонної розмови з Путіним, і періодичними заявами про те, що Путін усе ще не готовий припинити війну, а дипломатичне вирішення конфлікту настане нескоро.

[ + – ] Макрон

Як писав раніше Фокус, Україна переживає 30-й день повномасштабної війни, яку розв'язала Росія. За цей час кардинально змінилося багато, зокрема політична кон'юнктура нашої країни. Зник запит на проросійські політичні сили, а Україна довела всьому світу свою стійкість і силу. Також Фокус зібрав 30 знакових чисел, які демонструють, яким був цей місяць війни.