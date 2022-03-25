Україна та Росія близькі до консенсусу щодо 4 із 6 пунктів мирної угоди, — Ердоган
За словами президента Туреччини, сторони досі не дійшли згоди в питаннях щодо Криму та Донбасу.
Україна та Росія близькі до вирішення 4 із 6 пунктів у мирній угоді. Консенсусу все ще немає в питанні визнання Україною окупованого Криму, а також "ДНР" та "ЛНР". Тому Володимир Зеленський запропонував провести референдум щодо Донбасу. Про це повідомив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган журналістам після повернення з позачергового саміту НАТО, передає міжнародне інформаційне агентство "Anadolu".
Турецький лідер додав, що країна виступає гарантом та посередником у переговорах між Україною та Росією.
За якими пунктами було досягнуто консенсусу
- Відмова України від вступу до НАТО.
- Надання російській мові статусу офіційної.
- Відмова України від наступального озброєння.
- Колективна безпека.
За словами Ердогана, Володимир Зеленський погодився з усіма цими пунктами.
"Думаю, за чотирма пунктами в переговорах є консенсус. Перший пункт стосується вступу України до НАТО. Спочатку Україна наполягала на членстві в Альянсі, але згодом Зеленський почав заявляти про можливість відмови. Інший пункт стосується ухвалення російської мови в Україні як офіційної. Зеленський погодився і з цим. Російською мовою і так говорять практично на території всієї України. У цьому плані проблем немає", — сказав він.
Крім того, Україна може піти на поступки щодо демілітаризації, але про повне роззброєння Києва не йдеться. Проте рішення все ще немає з питань визнання Криму, а також "ДНР" та "ЛНР". Тому Володимир Зеленський запропонував провести референдум щодо майбутнього Донбасу. Реджеп Ердоган додав, що Туреччина виступає за повну деокупацію Росією Кримського півострова від самого початку і щоразу повторює цю позицію Путіну.
Нагадаємо, 25 березня ЗМІ повідомляли, що Путін особисто схвалив російського мільярдера Романа Абрамовича в переговорах Росії та України. Проте західні джерела мають сумніви, що Абрамович приніс користь у російсько-українських переговорах.
Раніше в інтерв'ю Фокусу експрезидент Польщі Олександр Квасневський заявив, що Путін наразі не готовий до мирних переговорів. За його словами, якщо президент Росії хоче продовжувати війну в Україні, то це будуть одні розмови та гра для того, щоб тягнути час.