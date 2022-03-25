Україна та Росія близькі до консенсусу щодо 4 із 6 пунктів мирної угоди, — Ердоган

За словами президента Туреччини, сторони досі не дійшли згоди в питаннях щодо Криму та Донбасу.

Україна та Росія близькі до вирішення 4 із 6 пунктів у мирній угоді. Консенсусу все ще немає в питанні визнання Україною окупованого Криму, а також "ДНР" та "ЛНР". Тому Володимир Зеленський запропонував провести референдум щодо Донбасу. Про це повідомив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган журналістам після повернення з позачергового саміту НАТО, передає міжнародне інформаційне агентство "Anadolu".

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Турецький лідер додав, що країна виступає гарантом та посередником у переговорах між Україною та Росією.

За якими пунктами було досягнуто консенсусу

Відмова України від вступу до НАТО.

Надання російській мові статусу офіційної.

Відмова України від наступального озброєння.

Колективна безпека.

За словами Ердогана, Володимир Зеленський погодився з усіма цими пунктами.

"Думаю, за чотирма пунктами в переговорах є консенсус. Перший пункт стосується вступу України до НАТО. Спочатку Україна наполягала на членстві в Альянсі, але згодом Зеленський почав заявляти про можливість відмови. Інший пункт стосується ухвалення російської мови в Україні як офіційної. Зеленський погодився і з цим. Російською мовою і так говорять практично на території всієї України. У цьому плані проблем немає", — сказав він.

Крім того, Україна може піти на поступки щодо демілітаризації, але про повне роззброєння Києва не йдеться. Проте рішення все ще немає з питань визнання Криму, а також "ДНР" та "ЛНР". Тому Володимир Зеленський запропонував провести референдум щодо майбутнього Донбасу. Реджеп Ердоган додав, що Туреччина виступає за повну деокупацію Росією Кримського півострова від самого початку і щоразу повторює цю позицію Путіну.

Нагадаємо, 25 березня ЗМІ повідомляли, що Путін особисто схвалив російського мільярдера Романа Абрамовича в переговорах Росії та України. Проте західні джерела мають сумніви, що Абрамович приніс користь у російсько-українських переговорах.

Раніше в інтерв'ю Фокусу експрезидент Польщі Олександр Квасневський заявив, що Путін наразі не готовий до мирних переговорів. За його словами, якщо президент Росії хоче продовжувати війну в Україні, то це будуть одні розмови та гра для того, щоб тягнути час.