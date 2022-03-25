Эрдоган, Макрон, Абрамович. Кто помогает Украине договариваться о мире с Путиным

Кто выступает посредниками в российско-украинских переговорах и каких успехов им удалось достичь.

"Войну нужно заканчивать. Надо садиться за стол переговоров. Честных и предметных. В интересах людей, а не устаревших убийственных амбиций", — говорил Владимир Зеленский, в очередной раз подчеркивая, что война заканчивается не на поле боя, а за столом переговоров.

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Российско-украинские переговоры на уровне делегаций ведутся с четвертого дня полномасштабной войны. Единственное, о чем удалось более-менее условиться за это время — организация гуманитарных коридоров для эвакуации украинцев из наиболее горячих точек. При этом россияне неоднократно срывали эвакуацию.

Так как война в Украине — вопрос не двух государств, а всего мира, с первого дня в переговорах появились посредники от разных стран. Каждому удалось достичь определенных успехов и каждый действовал не только из соображений мира на европейском континенте, но и из собственных интересов.

Абрамович

Западные медиа называли миллиардера Романа Абрамовича единственным олигархом из России, который публично согласился подтолкнуть Москву к поиску мирного решения. Информацию о том, что он принимал участие в организации встречи российской и украинской делегаций подтверждали и в Москве, и в Киеве. А в американском издании Financial Times со ссылкой на осведомленные источники утверждали, что Абрамович получил "прямое благословение от Путина" на посредничество в двухсторонних переговорах.

"Действительно, он (Абрамович) в начальной стадии принимал участие (в организации российско-украинских переговоров)" — заявлял пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Сейчас, по словам Пескова, Абрамович не участвует в процессе.

[ + – ] Абрамович

По информации FT, некоторые чиновники из Украины и западных правительств, с которыми побеседовало издание, скептически относятся к тому, насколько глубоко Абрамович вовлечен в мирные переговоры. Другие предполагают, что если олигарх и сыграл какую-то роль, то преувеличил свои усилия, чтобы избежать западных санкций. В конце концов, у бывшего нефтяного магната и владельца лондонского футбольного клуба "Челси" есть яхты и роскошная недвижимость в Великобритании и США. Есть за что бороться.

Частично санкции обойти удалось. США, в отличие от Великобритании и ЕС, так и не ввели ограничения против Абрамовича. Как писал Wall Street Journal, возможно, об этом американского президента попросила украинская сторона. В издании подчеркнули, что у западных чиновников, с которыми пообщались их журналисты, нет оснований полагать, что Абрамович особенно помогает в переговорах. Хотя в последние недели его частные самолеты летали между Россией, Турцией и Израилем, что возможно говорит о том, что какую-то деятельность миллиардер все-таки ведет.

Представитель Абрамовича отметил в комментарии американскому медиа, что бизнесмен "делает все возможное, чтобы поддержать усилия, направленные на скорейшее восстановление мира".

Эрдоган

Куда более значительных успехов смог добиться президент Турции Реджеп Эрдоган, который с самого начала заявил о своей инициативе быть посредником в переговорном процессе между Украиной и Россией. Благодаря усилиям турецкой стороны 10 марта в Анталии удалось организовать первую с начала полномасштабной войны встречу главы МИД Украины Дмитрия Кулебы и его российского коллеги Сергея Лаврова. Как говорили эксперты, с которыми беседовал Фокус, во время переговоров на уровне министров иностранных дел стороны могли попытаться запустить процесс подготовки встречи двух президентов, на которой настаивает Зеленский. По официальной информации, говорить об этом пока рано.

[ + – ] Эрдоган Фото: Анадолу

25 марта Эрдоган заявил, что существуют четыре пункта из шести, по которым российской и украинской сторонам, кажется, удалось прийти к согласию. По информации президента Турции, речь идет об отказе Украины от вступления в НАТО, статусе русского языка, отказе от размещения наступательных вооружений и вопросов коллективной безопасности. При этом, как утверждает Эрдоган, Киев точно не согласен с пунктами, которые касаются признания Крыма частью РФ и независимости т.н. "Л/ДНР".

Украинская сторона опровергла существование каких-либо консенсусов. По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, переговорный процесс между Россией и Украиной идет очень тяжело. Однако Киев занял твердую позицию и не собирается отступать от требований.

Взамен на посредничество в переговорах президент Турции смог сохранить нейтралитет и не поддерживать санкционную политику в отношении России. По словам министра энергетики и природных ресурсов страны Фатиха Донме, Анкара хочет быть стороной дипломатии, а не санкций.

Беннетт

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт — еще один посредник в российско-украинских переговорах. По словам главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, именно Иерусалим Украина рассматривает в качестве одного из приоритетных мест для будущей возможной встречи президентов Зеленского и Путина.

Фото: 7 Kanal

После начала полномасштабной войны в Украине Беннетт летал в Москву на переговоры с Путиным. Встреча состоялась 5 марта, в шабат (еврейская суббота, в которую запрещено работать), что указывало на ее чрезвычайную важность, ради чего ортодоксальный премьер Израиля решил пойти против религиозных традиций. Официальных подробностей после визита премьера не сообщалось. Израильские СМИ со ссылкой на источник в дипломатических кругах сообщали, что поездку Беннетта в Москву скоординировали с США, Германией и Францией и Украиной. Помимо войны премьер Израиля, вероятно, говорил с Путиным о ядерной сделке с Ираном.

После визита Беннетта в Москву в израильском издании The Jerusalem Post со ссылкой на украинского чиновника появилась информация о том, что премьер-министр Израиля якобы рекомендовал президенту Зеленскому капитулировать, дабы избежать большого числа жертв среди мирного населения. Также израильское правительство якобы убеждало Украину не просить дополнительную военную помощь, так как подобные запросы могут навредить посредническим усилиям. В канцелярии премьера подобные заявления опровергали. JP также сообщал, что, по их информации, в ОП Украины не замечают результатов посредничества Израиля. По большей части Беннетт просто передает сообщения между сторонами, не желая занимать четкую позицию по войне в Украине и стремясь сохранить связи Израиля и России.

Примечательно и то, что Израиль отказался принимать беженцев из Украины, сославшись на ограниченные квоты.

Макрон

Президент Франции Эмануэль Макрон совсем скоро, 10 апреля, примет участие в очередных президентских выборах, потому возможность представлять себя главным переговорщиком между Киевом и Москвой для установления мира в Европе для него едва ли не основная тема предвыборной кампании. Оценить реальный вес Макрона в российско-украинском переговорном процессе можно по его фотосессии с озадаченным видом, которую французскому президенту устроили в первый день полномасштабной войны в Украине после телефонного разговора с Путиным, и периодическим заявлениям о том, что Путин все еще не готов прекратить войну, а дипломатическое решение конфликта наступит нескоро.

[ + – ] Макрон

Как писал ранее Фокус, Украина переживает 30-й день полномасштабной войны, которую развязала Россия. За это время кардинально поменялось многое, в том числе — политическая конъюнктура нашей страны. Исчез запрос на пророссийские политические силы, а Украина доказала всему миру свою устойчивость и силу. Также Фокус собрал 30 знаковых чисел, которые демонстрируют каким был этот месяц войны.