Пресс-служба президента Франции опубликовала фото Макрона после разговора с Путиным

24 февраля французский президент пытался отговорить российского президента от полномасштабного вторжения в Украину.

Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Спустя несколько дней Елисейский дворец опубликовал фото французского лидера после диалога.

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Разговор между двумя президентами состоялся перед российским вторжением в Украину. Как видно на фото, Эммануэль Макрон мрачен и озадачен после разговора. Добавим, что вторжение РФ в Украину началось 24 февраля 2022 года около 4 утрах по Киевскому времени.

Фото: Flickr

За 14 дней российско-украинской войны враг потерял свыше 12 000 военных. Сотни единиц танков, транспорта и десятки единиц артиллерии.

[ + – ] Инфографика потерь РФ в технике

В сети уже провели параллели фото французского президента сравнив их с президентом США Джоном Кеннеди во время Кубанского кризиса в 1962 году.

[ + – ] Джон Кеннеди и Макрон

Напомним, 24 февраля Макрон провел беседу с Путиным, по итогам которой Франция назвала речь Путина параноидальной. Французский президент пытался уговорить Путина прекратить войну.

2 марта два лидера провели разговор вновь. Макрон заявил, что амбиция Путина — захватить всю Украину.