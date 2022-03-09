Пресслужба президента Франції опублікувала фото Макрона після розмови з Путіним

24 лютого французький президент намагався відмовити російського президента від повномасштабного вторгнення в Україну.

Президент Франції Емманюель Макрон провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. За кілька днів Єлисейський палац опублікував фото французького лідера після діалогу.

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Розмова між двома президентами відбулася перед російським вторгненням в Україну. Як видно на фото, Емманюель Макрон похмурий і спантеличений після розмови. Додамо, що вторгнення РФ в Україну почалося 24 лютого 2022 близько 4 ранку за Київським часом.

Фото: Flickr

За 14 днів російсько-української війни ворог втратив понад 12 тисяч військових. Сотні одиниць танків, транспорту й десятки одиниць артилерії.

[ + – ] Інфографіка втрат РФ у техніці

У мережі вже провели паралелі фото французького президента, порівнявши їх із президентом США Джоном Кеннеді під час Кубанської кризи в 1962 році.

[ + – ] Джон Кеннеді та Макрон

Нагадаємо, 24 лютого Макрон провів розмову з Путіним, за підсумками якої Франція назвала промову Путіна параноїдальною. Французький президент намагався вмовити Путіна припинити війну.

2 березня два лідери провели розмову знову. Макрон заявив, що амбіція Путіна — захопити всю Україну.