"Російська амбіція — захопити всю Україну": у Макрона поділилися підсумками бесіди з Путіним

Французький президент Еммануель Макрон і глава МЗС країни Жан-Ів Ле Дріан припустили, що на українців чекають найгірші часи.

Глава Кремля Володимир Путін 3 березня провів телефонну бесіду з президентом Франції Еммануелем Макроном, сторони обговорили війну в Україні. Макрон песимістично налаштований після цього діалогу, повідомляє BFM.TV.

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Сторони говорили по телефону протягом майже півтори години. Путін залишається при своїй думці та відмовляється від будь-яких "компромісів".

Макрон вважає, що "найгірше ще попереду", якщо говорити про ситуацію в Україні.

Видання, посилаючись на Єлисейський палац, пише, що Путін у ході розмови висловив "велику рішучість" продовжувати свій наступ, метою якого є взяти під контроль усю Україну.

Ще глава Кремля заявив Макрону, що "операція російської армії в Україні розвивається "за планом", передбаченим Москвою. Якщо українці не приймуть умов Росії, ситуація загострюватиметься".

"Російська амбіція — захопити всю Україну. Військові цілі Володимира Путіна не змінилися", — повідомили в Єлисейському палаці.

Те саме побоювання висловив Жан-Ів Ле Дріан, міністр закордонних справ Франції. В ефірі телеканалу France 2 він заявив: "Можливо, найгірше попереду".

Нагадаємо, раніше Еммануель Макрон у телезверненні до французького народу вітав мужність українців, які зіткнулися з війною.

Також повідомлялося, що Еммануель Макрон по телефону безуспішно намагався вмовити Путіна припинити війну.