"Це не боротьба проти нацизму": Макрон розкритикував Путіна через війну в Україні

Ця війна – не боротьба проти нацизму, це брехня, як і те, що нинішній конфлікт – не між Заходом і Росією.

Президент Франції Емманюель Макрон у телезверненні до французького народу вітав мужність українців, які зіткнулися з війною, яку, за його словами, затіяв лише президент Росії Володимир Путін, повідомляє Reuters.

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"Майбутні дні, ймовірно, будуть усе складнішими", — сказав Макрон. Президент Франції Емманюель Макрон засудив брехню, яку розповсюджує російський уряд для виправдання війни в Україні, але заявив, що підтримуватиме контакт із президентом Володимиром Путіним, щоб спробувати домогтися припинення вогню.

"Саме президент Путін, зрадивши одне за одним свої міжнародні зобов'язання, вибрав війну", — сказав Макрон.

"Ця війна — не конфлікт між Заходом і Росією, як деяким хотілося б, щоб усі думали. В Україні немає баз НАТО. Це брехня. Росія не жертва агресії, вона агресор. Ця війна — не боротьба проти нацизму... це брехня", — додав Макрон.

[ + – ] Емманюель Макрон

"Ми, 141 держава, засуджуємо російську агресію в Україні. Резолюцію, поставлену на голосування нашими партнерами в Організації Об'єднаних Націй, прийнято. Дякуємо всім учасникам, які мобілізуються в ООН, на набережній Орсі, у наших посольствах, на місцях. Не відмовимося від нашого єдності!" — написав Макрон у себе у Twitter.

[ + – ] Емманюель Макрон

Пізніше Макрон додав ще одне повідомлення. "Я вітаю мужність українського народу, який чинить опір під вогнем. Від імені французів звертаюся до Президента Зеленського про братню підтримку Франції. Сьогодні він уособлення честі, свободи та хоробрості", — сказав французький президент.

Раніше Фокус повідомляв, що Макрон телефоном умовляв Путіна припинити війну. Пізніше Путін говорив із Макроном ще раз і назвав йому умови "врегулювання" в Україні.