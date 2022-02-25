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Політика Російсько-українська війна

Макрон телефоном безуспішно намагався вмовити Путіна припинити війну

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Макрон, Путін, переговори, Україна, Зеленський
Макрон

Французький президент зателефонував Володимиру Путіну на прохання Президента України Володимира Зеленського.

Президент Франції Емманюель Макрон на прохання Володимира Зеленського зателефонував у четвер увечері, 24 лютого 2022 року, Володимиру Путіну. Макрон просив Путіна зупинити війну в Україні, але розмова завершилася безрезультатно, повідомляє Politico.

Виступаючи наприкінці екстреного саміту лідерів ЄС у Брюсселі, присвяченого війні Росії з Україною, Макрон сказав, що розмова з російським президентом була "відвертою, прямою і швидкою".

Макрон сказав, що він зателефонував від імені Зеленського, щоб попросити Путіна припинити бойові дії та поговорити з президентом України, який не зміг зв'язатися із російським лідером. Путін неодноразово відмовлявся спілкуватися із Зеленським безпосередньо.

"Це не дало жодних результатів. Президент Росії обрав війну", — сказав Макрон.

"Я зобов'язаний робити такі ініціативи, коли про це просить Україна... а потім — навіть коли ми засуджуємо, санкціонуємо і продовжуємо діяти — залишити цей шлях відкритим, щоб, якби умови не виконали, ми можемо добитися припинення бойових дій", — додав президент Франції.

У Кремлі заявили, що Путін дав Макрону "вичерпне" пояснення причин дій Росії на Україні.

Раніше того ж дня президент США Джо Байден заявив, що не має на меті розмовляти з Путіним.

Раніше Фокус повідомляв, що президент Франції Емманюель Макрон нервово відреагував на бажання Володимира Путіна визнати "Л/ДНР" і пообіцяв запровадити проти Росії "адресні санкції".