Макрон по телефону безуспешно пытался уговорить Путина прекратить войну
Звонок французского президента Владимиру Путину был совершен по просьбе Президента Украины Владимира Зеленского.
Президент Франции Эммануэль Макрон по просьбе Владимира Зеленского созвонился в четверг вечером, 24 февраля 2022 года, с Владимиром Путиным. Макрон просил Путина остановить войну в Украине, но разговор завершился безрезультативно, сообщает Politico.
Выступая в конце экстренного саммита лидеров ЕС в Брюсселе, посвященного войне России с Украиной, Макрон сказал, что разговор с российским президентом был "откровенным, прямым и быстрым".
Макрон сказал, что он позвонил от имени Зеленского, чтобы попросить Путина прекратить боевые действия и поговорить с президентом Украины, который не смог связаться с российским лидером. Путин неоднократно отказывался общаться с Зеленским напрямую.
"Это не дало никаких результатов. Президент России выбрал войну", — сказал Макрон.
"Я обязан предпринимать такие инициативы, когда об этом просит Украина… а затем — даже когда мы осуждаем, санкционируем и продолжаем действовать — оставить этот путь открытым, чтобы, когда бы условия ни были выполнены, мы можем добиться прекращения боевых действий", — добавил президент Франции.
В Кремле заявили, что Путин дал Макрону "исчерпывающее" объяснение причин действий России на Украине.
Ранее в тот же день президент США Джо Байден заявил, что не планирует разговаривать с Путиным.
Ранее Фокус сообщал, что президент Франции Эммануэль Макрон нервно отреагировал на желание Владимира Путина признать "Л/ДНР", и пообещал ввести против России "адресные санкции".