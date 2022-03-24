С чистого листа. Как изменилась внутренняя политика Украины за месяц войны

Ровно месяц назад, 24 февраля, Россия начала полномасштабную, жестокую, кровавую войну на украинской земле, которая разделила мир на "до" и "после" и перевернула буквально все в нашей стране. Фокус попросил экспертов поразмышлять над тем, как изменилась политическая конъюнктура Украины за 30 дней военных действий.

Старые обиды в прошлом

"Мы договорились начать все полностью с "чистого листа", — так лидер "Евросолидарности" Петр Порошенко описал свои новые отношения с Владимиром Зеленским, спустя две недели после начала полномасштабной войны. Его слова стали показательными для тех, кто до последнего сомневался, смогут ли амбициозные и эгоцентричные политики сколотить единый фронт перед лицом врага. И хотя Петр Порошенко и его команда продолжили заниматься легким политическим пиаром — фотографироваться с бойцами ВСУ и устраивать акции, вроде поездок на "бандеромобиле", риторика в адрес действующей власти сильно сгладилась.

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Эксперты в разговоре с Фокусом отмечают, что объедение украинских политический сил — это ответ на запрос общества. После того, как Владимир Зеленский, несмотря на настойчивые предложения Запада эвакуироваться из столицы во время войны, остался на Банковой, многие украинцы пересмотрели свое отношение к президенту и согласились с тем, что сегодня не время для политических дебатов, так как враг у нас один, и это — путинская Россия. Согласно соцопросу группы "Рейтинг", с начала войны 93% украинцев поддерживают деятельность президента Зеленского. Причем больше всего поддержки у Зеленского на западе Украины.

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По словам политического эксперта Олега Постернака, лидеры других политических сил просто не могли проигнорировать тот факт, что у избирателя появился запрос на консолидацию и прекращение критики власти. Именно по этой причине мы увидели минимизацию внутренних политических конфликтов.

Это не означает, что критика в адрес власти полностью "покинула чат". Среди депутатов "Евросолидарности" и близких к ней медийщиков по-прежнему сохраняются робкие попытки подколоть руководство страны. Делается это, по словам политолога Игоря Петренко, для того, чтобы сохранить своего избирателя. Ведь война обязательно закончится, и политики не хотят, чтобы к тому времени электоральное поле полностью "размылось".

"Сейчас мы видим периодические вбросы от команды Порошенко, которые касаются российско-украинских переговоров. Нужно понимать, что переговоры это так или иначе уступки, пусть и минимальные, потому что на уровне ультиматумов договориться невозможно. И когда война закончится, оппозиционные Банковой политики начнут говорить про "украденную победу", критиковать эти уступки. Сейчас они осторожно делают вбросы, чтобы подготовить почву для своего избирателя на будущее", — говорит Фокусу Петренко.

Пророссийские партии — все

Второе, что сильно изменило внутреннее политическое устройство страны — временный демонтаж пророссийских сил. Как заметил Олег Постернак в разговоре с Фокусом, война полностью перекроила электоральное поле. Запрос на пророссийские политические силы с начала полномасштабной войны просто исчез.

20 марта СНБО принял решение прекратить на время военного положение действия одиннадцати политических партий, лидеры и члены которых продуцировали пророссийскую риторику. Под запрет попали "ОПЗЖ", партия Шария, "Наши" Евгения Мураева. Фракция "ОПЗЖ" пока продолжает работать в Верховной Раде, хотя некоторые народные депутаты вышли из ее состава. Среди них Игорь Абрамович, Татьяна Плачкова, Вадим Столар и Александр Фельдман. По словам харьковского бизнесмена и народного депутата Александра Фельдмана, больше невозможно говорить ни про какие мир и дружбу с Россией, о чем два года в Раде твердили лидеры "ОПЗЖ".

"Россия на нас напала и бомбит сейчас наши города. Она уничтожила Харьков! Нет больше Харькова!", – эмоционально комментировал журналистам "Радио Свобода" Фельдман причину, по которой он больше не хочет иметь отношения к фракции "ОПЗЖ".

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По словам Игоря Петренко, в перспективе после войны осколки "ОПЗЖ" — наиболее устойчивых из всех существующих в этом электоральном поле проектов, возродятся под другим названием. С большой вероятность новый проект, как бы он ни назывался, отбросит сочувствующие месседжи в адрес России, и сконцентрируется на "пацифистской" риторике.

"Юрий Бойко (один из председателей партии и фракции "ОПЗЖ") давно отошел от пророссийских высказываний. Потому есть вероятность, что после войны появятся новые проекты на обломках "ОПЗЖ", лидеры которых сконцентрируются на хозяйственных вопросах — будут обещать отстроить города, поднять страну", — рассуждает Петренко.

Бывший избиратель "ОПЗЖ", по мнению экспертов, может также присоединиться к электорату Владимира Зеленскому и его партии "Слуга народу", как это было в 2019 году во время президентских и парламентских выборов.

Государство понад усе

Начиная полномасштабную войну, Путин пытался доказать россиянам, что Украина это fail state. Он долгие годы продвигал идею о том, что никакой украинской государственности не существует, и как только путинские войска зайдут на наши земли, их встретят цветами и почестями как "героев" и "освободителей".

На фоне заявлений со стороны президента РФ сегодня весь мир увидел, что Украина — одно из самых сильных государств Европы. И это, по мнению экспертов, произошло благодаря героизму нашей армии и работе государственных структур, которые показали свою эффективность и способность функционировать в самых экстремальных условиях.

"Хуже войны ничего быть не может. Но все структуры, институции объединились и работают. СНБО собирается, минимум 300 нардепов постоянно находятся в Киеве и голосуют в Верховой Раде за решения, которые направлены на спасение страны. Есть четкое распределение функций между членами команды президента. Глава ОП Андрей Ермак ведет контакты со странами Запада, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба — переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и занимается вопросами санкций. Кирилл Тимошенко и Ирина Верещук занимаются гуманитарными коридорами", — напоминает Постернак.

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Каждое ведомство, госорган, институция перестроили работу под военные реалии. "Укрзализныця" каждый день отправляет десятки поездов, чтобы эвакуировать украинцев из самых горячих точек в более безопасные места. "Укрпочта" тоннами доставляет гуманитарную помощь для нашей страны, которую передают европейские страны. Кабмин разработал и запустил масштабную программу поддержки для украинцев во время войны, которая включает финансовую помощь для тех, кто предоставляет жилье для переселенцев из пострадавших регионов, а также тех, кто согласен трудоустроить украинцев, вынужденно переехавших в другие города.

"Война показала, что тезис Путина, который он продвигал 15 лет, о том, что Украина — это несуществующее государство, фейк", — рассуждает Постернак.

За месяц войны усилили свои позиции мэры и губернаторы. Весь мир узнал имя главы Николаевской ОГА Виталия Кима, который, несмотря на тяжелые бои в области, сохраняет спокойствие и успокаивает украинцев постоянными видеообращениями.

"Мэры Мариуполя, Харькова, Чернигова, можно перечислять дальше — настоящие герои Украины. Они отстаивают украинские национальные интересы, сражаются за мирную судьбу своих городов. Когда-то многие боялись реформы децентрализации, а российская пропаганда говорила, что Украина расколется на маленькие кусочки. Война показала, что ничего подобного ни за что не произойдет" — отмечает Постернак.