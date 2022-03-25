"Нет никакого консенсуса": Кулеба отреагировал на заявления Эрдогана о переговорах

По словам главы МЗС, переговоры с Россией идут очень тяжело, однако Киев занял твердую позицию и не собирается отступать от своих требований.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба опроверг заявления президент Турции Реджепа Эрдогана о том, что Украина и Россия якобы достигла соглашения по 4 из 6 пунктов мирного договора. По словам главы МЗС, нет никакого консенсуса по этим вопросам, а украинский язык будет единственным государственным языком в Украине. Об этом он заявил в комментарии изданию "Украинская правда".

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Кроме того, Дмитрий Кулеба рассказал, что классификация ключевых тем переговоров на четыре или иное количество пунктов некорректна. Потому что в подгруппах делегаций одновременно обсуждается много разных вопросов.

По его словам, переговорный процесс между Россией и Украиной идет очень тяжело. Однако Киев занял твердую позицию и не собирается отступать требований. В первую очередь речь идет об прекращении огня, гарантиях безопасности и территориальной целостности Украины.

Кулеба добавил, что Украина будет и дальше продолжать диалог с Турцией и другими заинтересованными странами для возобновления мира в Украине.

"Надеемся, что Турция как друг и стратегический партнер Украины будет также продолжать поддержку на всех треках", — сказал он.

Напомним, 25 марта Реджеп Эрдоган заявил, что Украина и Россия близки к консенсусу в 4 из 6 пунктах мирного соглашения. По его словам, это отказ Украины от вступления в НАТО, частичная демилитаризация страны, предоставление русскому язык официального статуса и коллективная безопасность. Однако нет решения по вопросам Крыма и Донбасса.

Ранее, в интервью Фокусу бывший президент Польши Александр Квасневский заявил, что Владимир Путин не готов к мирным переговорам. Он считает, что если российский президент хочет продолжать вторжение в Украину, то это будут одни разговоры и игра, чтобы тянуть время.