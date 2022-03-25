"Немає жодного консенсусу": Кулеба відреагував на заяви Ердогана про переговори

За словами голови МЗС, переговори з Росією йдуть дуже важко, проте Київ зайняв тверду позицію і не має наміру відступати від своїх вимог.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба спростував заяви президент Туреччини Реджепа Ердогана про те, що Україна та Росія нібито досягла угоди щодо 4 із 6 пунктів мирного договору. За словами голови МЗС, немає жодного консенсусу щодо цих питань, а українська мова буде єдиною державною мовою в Україні. Про це він заявив у коментарі виданню "Українська правда".

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Крім того, Дмитро Кулеба розповів, що класифікація ключових тем переговорів на чотири чи інші пункти некоректна. Тому що в підгрупах делегацій одночасно обговорюється багато різних питань.

За його словами, переговорний процес між Росією та Україною триває дуже важко. Проте Київ посів тверду позицію і не збирається відступати від вимог. Насамперед йдеться про припинення вогню, гарантії безпеки та територіальну цілісність України.

Кулеба додав, що Україна й надалі продовжуватиме діалог з Туреччиною та іншими зацікавленими країнами для відновлення миру в Україні.

"Сподіваємося, що Туреччина як друг і стратегічний партнер України також продовжуватиме підтримку на всіх треках", — сказав він.

Нагадаємо, 25 березня Реджеп Ердоган заявив, що Україна та Росія близькі до консенсусу в 4 із 6 пунктів мирної угоди. За його словами, це відмова України від вступу до НАТО, часткова демілітаризація країни, надання російській мові офіційного статусу та колективна безпека. Проте немає рішення щодо питань Криму та Донбасу.

Раніше в інтерв'ю Фокусу колишній президент Польщі Олександр Квасневський заявив, що Володимир Путін не готовий до мирних переговорів. Він вважає, що якщо російський президент хоче продовжувати вторгнення в Україну, то це будуть одні розмови та гра, щоб тягнути час.